【新冠肺炎】飲食業資助今起申請 食肆生意跌六成　30年來最慘烈

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。政府早前提出「防疫抗疫基金」，下設食物業界別資助計劃，包括發放一次性20萬元資助予普通食肆牌照、水上食肆牌照、工廠食堂牌照的持牌人，以及一次過發放8萬元資助，予小食食肆牌照、新鮮糧食店牌照、食物製造廠牌照、烘製麵包餅食店牌照及燒味及滷味店牌照的持牌人。 飲食業界別資助計劃將於今日展開申請。有經營食肆約30年的老闆表示，資助可暫時可「頂住租金和人工」；而疫情以來生意額大跌五至六成，是店舖營業以來最「慘烈」的情況。若疫情持續，不排除結業，「頂唔住就係頂唔住」。

政府早前推出「防疫抗疫基金」，設立食物業界別資助計劃及持牌小販資助計劃，向受疫情影響的食物業界別及持牌小販提供財政資助。資助於今日開始接受申請，截至日期為5月4日下午5時。

經營連鎖食肆約20年的成先生到場申請資助，他直言非常擔心疫情持續影響生意，而現時生意額只剩約兩成，而自反修例期間，食肆生意已大跌一半。他指，現時七間食店中有三間已暫停營業。而食肆人手亦減少約三成，營業時間減少四小時。

麵店東主指生意額大跌五至六成 憂「半年都搞唔掂」

經營麵店約30年的黃先生表示，疫情以來生意額大跌五至六成，是店舖營業以來「慘烈」的情況。他指，店舖「夜晚都冇人(光顧)」，因此需減短營業時間。而黃先生體諒員工工作多年，故暫時都沒有減少人手或放無薪假，但他憂心疫情持續，「頂唔到都要放無薪假」。而最壞情況也不排除結業，「頂唔住就係頂唔住」。

而目前疫情持續，黃先生眼見「(感染者)一個惹一個」擔心疫情「半年都搞唔掂」。被問及政府資助是否足夠，黃先生指「好難講」，暫時可「頂住租金和人工」。而店舖每月租金為四至五萬，若疫情未緩和，他會和業主商量減租。

黃先生表示，疫情以來生意額大跌五至六成，是店舖營業以來「慘烈」的情況。(侯彩琳攝)

（侯彩琳攝）

張宇人料飲食業失業率將高達9%

飲食界立法會議員張宇人表示，今早有過千名業界人士參與簡介會。他指，過去一兩個月普遍食肆生意額大跌五至九成，其中機場食肆更只剩下一成生意，預計3月飲食業失業率達8%至9%。而據他了解，部分食肆「唔做生意蝕得少過做生意」他形容，有食肆有20萬元生意額，但虧損卻達50萬元，而不開業一個月則只會虧損五至六萬的租金。

被問及是次資助對業界幫助有幾大，他指，有9成業界人士表示「多謝政府」，惟「未必能幫得晒」。

至於會否參選立法會選舉，張宇人則表示未有考慮，亦尚未問業界人士會否支持他。

▼300億防疫抗疫基金措施▼