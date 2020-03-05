港鐵預留2.86億元推票務優惠　今年罰款8,650萬　等同近5年總和

港鐵去年發生多宗事故，包括中環站列車相撞、東鐵線列車出軌。港鐵今日（5日）公布業績，行政總裁金澤培提到，2019年港鐵因服務延誤，按「服務表現安排」被罰款8,650萬元；另按「分享利潤機制」，需回贈2億元，即今年合共需撥2億8,650萬元作票價優惠。金澤培表示，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，港鐵已決定2020年的票價不會有實際調整。 翻查資料，政府於2013年，在港鐵的票價調整機制引入「服務表現安排」，2012年至2018年的罰款，均介乎1,100萬至2,750萬元，即2019年創新罰款紀錄，為2018年的3.8倍，更幾乎是之前5年的罰款總和。

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港鐵2019年的基本業務利潤約為105億元，按年跌約6%。根據分享利潤機制，港鐵的基本業務利潤如高100億元，但少於110億元，則需回贈2億元，撥作車務優惠。

至於服務表現安排，規定當有服務延誤31分鐘或以上，港鐵亦需撥出款項回贈，每宗事故上限為2,500萬元。金澤培表示，2019年需就此罰款8,650萬元。連同分享利潤機制的2億元，即港鐵需撥2億8,650萬元，作票價優惠。

港鐵今日公布業績（港鐵業績會片段截圖）

港鐵中環站去年發生列車相撞（資料圖片／港鐵提供）

翻查資料，去年共發生10宗延誤逾31分鐘或以上的事故，其中東鐵線出軌事故，以及中環站列車相撞事件，都各需罰款2,500萬元的上限金額，兩宗事故合共罰5,000萬元，佔去年罰款近六成。

自2013年引入服務表現安排，港鐵每年都罰逾千萬元，最少為2015年的1,100萬元；原本最高為2013年的2,750萬元。不過2019年的罰款，大幅打破過去的紀錄，較2013年高出2.1倍，按年多2.8倍，更幾乎為過去5年的合共8,800萬元的總和。

業績報告指，雖然2020／21年度的票價調整幅度，仍有待政府統計處公布相關數據後，才可按票價調整機制計算，不過受疫情影響，港鐵已決定透過車費扣減優惠或其他安排，令八達通車費在2020年餘下的時間，不會有實際調整。

對於東鐵線列車出軌意外，港鐵常務總監劉天成表示，事故為個別事件，涉事維修人員未有跟足指引維修，過於側重經驗，港鐵正按人事管理機制處理相關人員，包括與經理級人員會面。