港鐵稱社會事件影響估算達23億　視乎疫情決定是否繼續寬減租金

港鐵公司（0066）去年本港客運業務盈轉虧蝕5.9億元，財務總監許亮華表示，社會運動對港鐵影響估算達23億元，當中包括對客運、租金，以及涉資約6億元的項目復修和更換費用。

2月份載客量跌近半

另外，受新型冠狀病毒疫情爆發，港鐵今年首兩個月，經常性業務淨利潤的影響預計約為13億元，2月初的載客量經初步估算後跌約48%，但實際數字仍要待公司進一步確認。

由於乘客量下跌、因車站關閉，港鐵為租戶提供寛減、減免中小型租戶2、3月份一半租金，港鐵物業總監鄧智輝表示，未來會否繼續寬減，要視未疫情的影響，目前談論言之尚早，會密切監察情況。

另外，新商場「The LOHAS 康城」將於今年下半年開業，鄧智輝指出，目前已出租逾半面積，惟疫情影響下，的確令招租速度放緩，希望可按原定計劃開業。

提到今年將推出有3個鐵路項目，涉逾4,000伙，問到會否因疫情推遲招標，或降低門檻，鄧智輝指，會視乎市況推出項目，港鐵一向以鐵路加物業投資模式，填補客運業務的風險及鐵路投資，冀發展商繼續支持。

被問到客量減少，有否需要裁減人手。行政總裁金澤培表示，現時非繁忙時段已減少班次，繁忙時段則維持，會以「同心抗疫、一路同行」，與香港人同行，確保員工及乘客安心工作及使用服飾，惟未有確切回應是否裁員。

受新型冠狀病毒疫情爆發，港鐵估計今年首兩個月，經常性業務淨利潤的影響約為13億元。（資料圖片）

評級機構標準普爾早前指，受「新冠肺炎」及示威活動遺留的影響，打擊港鐵2019至2020年的客運表現及零售情緒，對其獨立信貸評級構成巨大壓力。財務總監許亮華指，港鐵有充裕現金流及財務狀況穩健，借貸比率非常健康，因此全年可派息1.23元。