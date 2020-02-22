【武漢肺炎】港府終推出抗疫Telegram　遲澳門一個月網民唔收貨？

武漢肺炎（新冠狀病毒 COVID-2019）疫情在港仍然持續，幾乎每日都有新增確診案例，這個時侯市民在不鬆懈之餘，最重要是吸收正確資訊。為此，香港政府在日前更新了官方版本的互動地圖網站，以及終於推出了 Telegram 頻道作消息發放用途。 然而網上就有呼聲叫大家切勿加入政府的 Telegram 頻道，到底所為何事？

新版互動地圖資訊更齊全

先撇開 Telegram 不講，今次香港政府更新後的武漢肺炎互動地圖，資訊比之前更加全面，最重要是加上傳染鏈相關的資訊，讓香港市民可以預先提高警覺：

網民大叫抵制政府官方 Telegram 頻道？

在更新互動地圖的同一時間，香港政府亦首次使用 Telegram 軟件作為官方的消息發布渠道、啟動名為「香港抗疫資訊頻道」的 Telegram 頻道。此頻道開放僅一日，暫定會發放感染個案數字、受影響的公共服務以及抗疫須知等資料，大概做法與澳門政府相同…只不過是比澳門遲了一個月推出。

本來一個這樣的官方訊息發布渠道是早就該推出的，不過有網民在 Telegram 頻道推出之後就唱反調，一來是因為推出時間實在有點遲，坊間已經有不少自發的工具比政府這個好用，而且版面更全面；另一方面，過去半年因反收例風波而被破壞的官民關係，一時三刻也未能修補，不少人以「政府可能藉 Telegram 頻道套取個人 Telegram 資料」而拒絕加入頻道。

不過，就算要對政府投下不信任票都好，非常時期抗疫資訊還是需要的，以下就為大家整合了幾個民間自發推出的網頁，讓大家可以繼續緊貼疫情消息：

1. 武漢肺炎民間資訊

最早推出的民間資料查閱工具，數據資料比政府提供的更齊全

2. 香港武漢肺炎疫情地圖（Google Maps 標示）

可以加入 Google Maps 使用的肺炎地圖，標記十分清晰

3. 武漢肺炎實時資料庫