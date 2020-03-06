【新冠肺炎】終院高院大樓登記處下周將重開　聆訊繼續押後

司法機構繼上星期宣佈準備在本月23日恢復法庭聆訊，今(6日)再宣佈未來兩周的進一步安排，包括終審法院、高等法院及區域法院內的登記處等，將會於下周一起陸續重開，但如查閱檔案及登記冊等服務，則仍然暫停，至於各級法院的聆訊，未來兩周會繼會押後處理。

高等法院內的多個登記處，下周一起將會重開部份服務。(資料圖片)

終院高院多個辦事處重開

根據司法機構最近公布的安排，下周起，法庭的登記處亦會分階段重開，下周一(9日)會先重開終審法院、高等法院、書記主任辦事處，遺產承辦處及競爭事務審裁處登記處。

下周四(12日)會重開家事法庭登記處，下周五(13日)則會重開區域法院。

各審裁處等於17日起陸續開放

另外，土地審裁處、裁判法院、死因裁判法庭及淫褻物品審裁處的登記處和辦事處，將會於3月17日重開：勞資審裁處及小額錢債審裁處的登記處和辦事處，則會在3月19日重新接受登記。

查閱檔案及登記冊仍暫停

雖然登記處會逐步重開，但並非所有服務均會同步恢復，在這過渡期間，查閱案件檔案或登記冊、提交及存檔自願破產請、民事案的排期約見、修改遺囑認證書的申請等，仍會暫停。

調解辦事處分階段開放

此外，基於公共衞生的考慮而需要減少人流，法庭開放多個公眾使用的其他辦事處，亦會分段重開，下周一(9日)會先重開灣仔法院大樓的法庭語文組核證譯文服櫃枱，及執達主任辦事處及綜合調解辦事處等：土地審裁處的建築物管理調解統籌主任辦事處，則會至本月17日才重開。

未來兩周聆訊會繼續延期

此外，未來兩周在各法院及審裁處的聆訊仍會延期，但仍會處理緊急和必要的聆訊，該些聆訊資料，會上載至司法機構的網頁供公眾參考。

裁判法院亦會繼續如過去數周，只於一、三及五各開放一個法庭，以處理緊急及必要案件，下周將會分別開放屯門、沙田及西九龍三個法庭：在3月16至22日的星期的一、三及五，則會開放觀塘、九龍城及粉嶺法庭：另星期六仍會按慣常開放三個法庭處理緊急提堂案件。

+ 6 + 5 + 4

高院圖書館等23日重開

至於高等法院圖書館、高院的無律師代表訴訟人資源中心、及小額錢債審裁處的資訊中心等，則會至本月23日才重投服務。至於法院內的餐廳及小食部亦會繼續關閉，直至另行通知。

為處理人流或會有特別安排

在各登記處逐步重開的同時，司法機構亦會繼續實施預防及人流管理措施，進入法院的人士需要量體溫，在法院內逗留亦須戴上外科口罩，為處理預期突然增加的人流，亦可能會有排隊及派籌等分流系統，這些登記安排，將會於登記處重開前上載至司法機構的網頁。