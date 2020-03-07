【逃犯條例】鄧炳強︰憂年輕人守法意識薄弱　要防範本土恐怖主義

警務處處長鄧炳強今日（7日）出席電台節目上表示，反修例事件拘捕7700多人中，被捕學生比例在開學前後有顯著升幅，由初期的25%升至40%，18歲以下被捕士由初期約6%升至今年1月份的26%，一半涉嫌刑事毁壞，他多次指出數字反映年輕人守法意識薄弱，「覺得啱就去做，唔理合唔合法。」 鄧炳強並指出，要防範「本土恐怖主義」，指發現有人在炸彈中加入鐵釘，情況有如早年美國波士頓馬拉松案件。他指出警方針對反修例示威的「踏浪者行動」未完亦未能評估何時結束，包括未知當疫情好轉後會否再現街頭衝突，休班警配備警棍安排繼續。

+ 24 + 23 + 22

鄧炳強在香港電台節目《星期六問責》上表示，警方近期破獲的爆炸品案件中，發現有人製造恐怖分子常用的烈性炸藥TATP、遙控炸彈等，並發現有由鐵通造成炸彈、在炸彈中加入鐵釘，情況有如早年波士頓馬拉松的案件，企圖脅迫政府，屬「本土恐怖主義」，另檢獲5宗真槍案等，批評是非常危險，慶幸未有人受傷，希望公眾一同譴責。

就警務處增加開支及人手，鄧炳強表示，希望增加3個防暴大隊，令每個陸上總區有常規兩隊俗稱「藍帽子」的機動部隊，一個大隊約170人，即共510人。他解釋，日常可協助巡邏，當有暴動時亦有足夠人力，不用從警區中抽調人手，減低對日常警務工作的影響。

研引入新防暴制服

對於警方在「專門用途的物料及設備」方面預算增加至6.1億元。他解釋，買武器彈藥的開支與往常相若，並要因應情況引入防護裝備，如引入保護頸部的裝備，並正研究引入有抗腐蝕性及防鎅的防護服取代現時俗稱「韓國仔」的綠色防暴制服。每名人員添置一套防護服須耗約1萬元，前線人數約2000人，但認為有需要。

警務處處長鄧炳強出席港台節目《星期六問責》。（梁鵬威攝）

指警員巡邏有被襲擊風險

就金舖劫案增加，警隊被質疑巡邏不力，鄧炳強指出，警員高姿態巡邏是向來做法，已將之前投放在防暴的警力陸續返回警區，指仍有警務人員被襲擊的風險，有警員在牛頭角處理高空擲物期間被淋腐蝕液體，「我哋喺維持治安絕對有責任。」會加強巡邏力度，配合警車巡邏。他指出「踏浪者行動」未完亦未能評估何時結束，包括未知當疫情好轉後會否再現街頭衝突，休班警配備警棍安排繼續。

鄧炳強指，2019年共有59225宗罪案，比2018上升5000宗，升幅為9.2%，過去12年以來首次不跌反升，因應下半年情況，包括刑事毁壞、暴動等增加，警力被攤薄處理公眾活動後爆竊、盜竊案升，今年1月情況稍紓緩，罪案數字回落，但仍較去年同期多。就破案率低，鄧炳強指過去一年增長的案件與反修例有關，如刑毀及縱火等，大部分都是黑衫蒙面，加上閉路電視遭毀，令調查有困難。

警務處處長鄧炳強。（梁鵬威攝）

承認公眾對警隊信任下跌 認為「假新聞」抹黑造成

鄧炳強承認過去9個月公眾對警隊信任下跌。被問到是否與警方去年執法表現造成，鄧炳強回應指，認為其中一個重要原因是好多「假新聞」、「假消息」惡意中傷抹黑甚至係仇警，舉例如網傳指警隊不再巡邏。他並認為「法治災難」最主要的源頭是自以為正確的人不惜違法。他稱，過去警方調查開槍案時，被不知是「市民」還是「暴徒」的人包圍促出示委員證，認為該現象「唔健康」。他指，警隊會增加透明度，如邀立法會保安事務委員會參觀新屋嶺，但批評當警接觸學校、學界，即刻有人恐嚇交流人士，是刻意孤立警隊。