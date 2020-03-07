聽眾斥只許自己幽默　鄧炳強：《頭條新聞》誤導訊息令警隊失信

香港電台節目《頭條新聞》早前以嘻笑怒罵的方式諷刺警隊執法，遭警方去信批評顛倒是非。警務處處長鄧炳強今早（7日）出席港台節目《星期六問責》時，被聽眾致電「烽煙」質疑他只容許自己在飯聚中的談話就是幽默，但就不容許港台節目《頭條新聞》的幽默，鄧炳強回應指，「我都好鍾意幽默感，我都好鍾意睇《頭條新聞》。」但認為不應該傳遞錯誤或誤導訊息，令公眾對警隊失去信心。

警務處處長鄧炳強今早（7日）出席港台節目《星期六問責》時，被聽眾致電「峰煙」質疑他只容許自己在飯聚中的談話就是幽默，但就不容許港台節目《頭條新聞》的幽默。（梁鵬威攝）

聽眾梁小姐今早致電港台節目《星期六問責》，質疑警務處處長鄧炳強容不下《頭條新聞》的幽默，是否因為節目內容指出了警隊所犯錯誤。

鄧炳強回應指，「自己都好鍾意幽默感，我都好鐘意睇《頭條新聞》，昨日「擔心字典」，我都覺得好好笑嘅。甚至演演繹下我，都無傷大雅。」但認為不應有錯誤或有誤導的訊息，令公眾對警隊失去信心。

這麼多自殺個案無可疑，收看節目後被誤導警方查案馬虎

鄧炳強指，正如聽眾提到這麼多自殺個案無可疑，收看節目後被誤導警方查案馬虎，影響公眾的觀感，「對防罪滅罪工作造成影響，亦不符公眾利益。」

警務處處長鄧炳強今早（7日）出席港台節目《星期六問責》。（梁鵬威攝）

上月網上有片段流出，鄧炳強聯同總警司謝振中、高級警司江永祥等出席明星足球隊的飯局，席上鄧炳強指是向成龍、方中信等藝人學做警察，言論引起爭議，鄧炳強於3月2日首回應事件，解釋是「以幽默、客氣方式說話」，惟「有人如獲至寶，好似發現係天大醜聞，我就覺得有啲係小題大做咗啦。」