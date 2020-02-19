【武漢肺炎】13名港台顧問聯署信撐《頭條新聞》　促尊重編採自主

警方日前去信廣播處處長投拆，批評港台節目《頭條新聞》漠視警方抗疫工作，斥是「顛倒是非，實在不能接受」，要求廣播處長跟進。撐警大聯盟昨日到政府總部外為事件請願，要求「整頓」港台。 香港電台節目顧問團13名成員今日（19日）發出一封聯署公開信，要求廣播處長秉持香港言論自由、開放多元的核心價值，包容、尊重和支持《頭條新聞》創作人員的編輯決定，強調香港作為自由社會，應有空間讓以不同表現方式製作的時事節目存在。聯署人包括大律師公會執委石書銘、香港資訊科技商會榮譽會長方保僑、資訊科技界立法會議員莫乃光等。

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香港電台節目顧問團13名成員向廣播處長梁家榮發公開信，指出港台節目一向實事求事，資料搜集的嚴謹和深入程度、多元表達方式均受市民高度評價，警務處處長鄧炳強日前去信作嚴重指控，是干預港台運作。公開信提到，《頭條新聞》是港台其中一個長壽節目，從1989年開始一直用「嬉笑怒罵」的諷刺幽默表達手法針貶時弊，對促進議論公共事務和監察政府施政起重要作用。

他們作為香港電台節目顧問團成員，憂慮港台節目的創作自由會被打壓，或因政府要求《頭條新聞》製作團隊自我審查，損害創作、言論和表達自由，形成寒蟬效應，故特發函支持《頭條新聞》繼續為市民發聲。

聯署的香港電台節目顧問團成員，包括香港資訊科技商會榮譽會長方保僑、香港融樂會創辦人王惠芬、香港互動市務商會會長司徒廣釗、大律師公會執委石書銘、社福界立法會議員邵家臻、公民黨區議員容詠嫦、學者張楚勇、嶺大文化研究系副教授梁旭明、資訊科技界立法會議員莫乃光、前立法會議員麥國風、灣仔區議會主席楊雪盈、電腦保安研究人員賴灼東、漫畫家黃照達。

由香港電台電視部製作的政治時事意見節目《頭條新聞》，最新一集由藝人王喜主持環節《驚方訊息》，以招募加入警隊抗疫工作為劇本，諷刺警隊最近的爭議。警務處處長鄧炳強日前去信香港電台，由由警察公共關係科總警司郭嘉銓代行，斥該節目抹黑警隊於抗疫期間的工作，表示「極度遺憾」。