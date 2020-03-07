【逃犯條例】鄧炳強回顧反修例風波︰可能時代選擇了我

警務處處長鄧炳強今早出席商業電台節目《政經星期六》時，回顧反修例事件以來工作及上任「一哥」感受。鄧炳強形容上任工作「充實」，認為去年是繼1967 年暴動以來，及他當差以來未發生過的情況，他會正面看待，「能夠遇到，可能時代選擇咗我啦，能夠面對呢啲挑戰呢，正面睇都係一個好經驗。」他亦重申在港台節目《星期六問責》上的同一番說話，否認因為執法表現令公眾對警隊失去信心，而是因為受「假新聞」影響，他覺得警隊被惡意中傷及抹黑。他稱「法治災難最主要源頭，就在於一啲人以為，佢自己爭取嘅係啱，就用咩手段都得」，並指是社會上的支持加劇暴力行為。

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可能時代選擇咗我啦，能夠面對呢啲挑戰呢，正面睇都係一個好經驗。

社會上有人對年輕人或暴徒犯下暴行，都唔譴責仲包庇，係英雄化、浪漫化。 警務處處長鄧炳強3月7日出席商台節目

自稱從來唔鬧交

鄧炳強承認過去9個月公眾對警隊信任下跌，被問到是否與警方去年執法表現造成，鄧炳強回應指，認為其中一個重要原因是好多「假新聞」、「假消息」惡意中傷抹黑及煽動仇警，「好多犯法、支持犯法的人都想抹黑警隊，有效封法嘅警隊對佢哋犯法來講係阻礙。」除不斷澄清外，警隊會增加透明度，與不同持份者交流，但批評當警方接觸學校、學界團體，即有人恐嚇交流人士，嘗試孤立警隊，他予以譴責。

鄧炳強指，面對警民關係，會做好不同階段警隊訓練，包括在日常方面由指揮官傳遞訊息予前線，「我哋係絕對尊重新聞自由，絕對尊重市民和平表達一些意的自由，但我哋界線得一個，千祈唔好犯法，千祈唔好用暴力，用暴力犯法，我就要拉你。」就與區議會溝通，鄧炳強說自己作為處長會繼續到不同區議會解說，強調這是他的責任，理解地區的關注點以及解釋謬誤。鄧炳強又表示，自己「從來唔鬧交」只會「有問必答」。

警務處處長鄧炳強今早出席商業電台節目《政經星期六》時，回顧反修例事件以來工作及上任「一哥」感受。（梁鵬威攝）

法治災難最主要源頭，就在於一啲人以為，佢自己爭取嘅係啱，就用咩手段都得，甚至乎社會上有啲人士話畀佢哋聽，爭取係啱可以繼續，令佢哋更加進一步。 警務處處長鄧炳強3月7日出席港台節目

否認執法表現致警隊失信 全因「假消息」抹黑

鄧炳強再指出，最擔憂年輕人「不守法意識」情況，「好多年輕人有個諗法可能覺得，最緊要認為我做嘅嘢係啱嘅，犯法無問題嘅，縱火、放火啱嘅，就算用磚頭掟死人，用火水淋人點火都啱嘅，我係好擔憂。另外，社會上有人對年輕人或暴徒犯下暴行，都唔譴責仲包庇，係英雄化、浪漫化。」他指，如果不消滅這種不守法意識，情況會惡化。

他今早另在港台節目《星期六問責》上，被問到警隊失信是否去年執法表現造成，鄧炳強亦指認為「假消息」惡意中傷抹黑是一個重要原因，以及對警務工作不理解，例子如「啲議員都以為我哋唔出嚟行咇（巡邏）。」他不同意警方有執法不公，並認為「法治災難最主要源頭，就在於一啲人以為，佢自己爭取嘅係啱，就用咩手段都得，甚至乎社會上有啲人士話畀佢哋聽，爭取係啱可以繼續，令佢哋更加進一步。」他另提到，過去警方調查開槍案時，被不知是「市民」還是「暴徒」的人包圍促出示委員證，認為該現象「唔健康」。