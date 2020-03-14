新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情加劇，本港進一步擴大及調整海外抵港人士檢疫安排，強制家居檢疫今日起擴至過去14日曾到訪日、意、法、德、西班牙部份地區的人士，下周二（17日）擴至韓國和神根地區。有人為免影響家人，會選擇住酒店。 《香港01》記者於3月3日及4日，隨機抽出17間酒店及賓館，以顧客身份查詢由首爾返港的市民能否租房自我隔離，到訪的酒店門外全部有職員為人客探熱才能內進，當中有12間即時斷言拒絕，不少為星級酒店，部份亦曾為家居檢疫大廈名單當中。有酒店最多只可連續住三晚，亦有職員表明酒店非隔離營，籲返家檢疫。 （各間酒店做法，詳見內文圖輯）

系列報道

【新冠肺炎】旺角酒店提供14日檢疫住宿計劃 住特定樓層無人執房

【新冠肺炎】多間星級酒店拒住客作家居檢疫 部份最多連租三晚

香港四季酒店大堂職員指，酒店有房間提供，但現時拒絕內地、韓國、意大利及伊朗返港人士入住。（香港01記者攝）

沙田帝都要求住客提供護照佐證無外遊

衛生署每日更新家居檢疫大廈名單，當中不乏本港多間酒店，包括沙田帝都酒店。帝都酒店在住客退房後即時發聲明，強調事前並不知情，直至收到衞生防護中心通知，該住客入住樓層及房間由專業清潔公司消毒。酒店又指，現階段不接受任何需「自我隔離」的人士入住，並要求提供護照、機票等佐證。

《香港01》記者於周二、三（3日及4日）隨機抽出17間酒店及賓館，以顧客身份致電及到訪，查詢14日的房租價格，當中多間酒店的職員即問，「14日有無去過武漢、內地、韓國、意大利、伊朗？」

當記者回覆說家人將於翌日由首爾返港，想自行家居隔離時，當中12間酒店的職員即時以不同方式拒絕訂房。曾接待隔離者的帝都酒店，接線的職員即向記者解釋，「我哋為保障客人，唔接受隔離嘅客人，同埋會要求入住顧客提供不同的證據以表示未有外遊，並要量度體溫及填寫健康申報表。」

香港四季酒店大堂職員指，酒店有房間提供，但現時拒絕內地、韓國、意大利及伊朗返港人士入住。（香港01記者攝）

不接受連續三晚以上訂房

多間五星級酒店均表示不接待需家居檢疫的人士，灣仔君悅酒店及香港四季酒店接線職員均稱，酒店暫時拒絕連續三晚以上的訂房，更指會查住客有無外遊。

灣仔君悅酒店酒店大堂職員指，沒有連續14日的房間預訂，稱衛生署未提供指引，不適合用作家居檢疫隔離，但並無拒絕入住，強調「不建議」入住。

四季拒絕高危國家返港人士入住

曾列入衛生署家居檢疫大廈名單的四季酒店，接線職員解釋隔離者是月租住客，並非酒店部的房間。記者到酒店查詢，大堂職員指酒店有房間提供，但拒絕內地、韓國、意大利及伊朗返港人士，「始終保障員工和住客，我們並不是隔離營。」

記者解釋想減少風險才選擇酒店，職員即說，「咁叫佢返屋企囉，正確做法，就唔係去酒店，佢擔心小朋友嘅話，其他客都有呢個情況，所以我哋酒店就決定唔冒險。」

現時大部份酒店門外，均有職員負責為客人量度體溫。（香港01記者攝）

另外，文華東方酒店、香港香格里拉酒店、九龍富豪酒店及The Mira及曾有確診者用餐的香港萬豪酒店等，同樣於訂房時查問入住者是否港人，又要多於確實有否去過內地、韓國、意大利及伊朗等的，部份更要提供旅遊證件、機票等證據確實，非常嚴謹。

九龍富豪酒店職員斷言，集團旗下所有酒店就不會接待有關客人。

確診馬主周巧兒曾包房用餐的JW萬豪酒店，職員亦禮地表示，曾到有旅遊警示地區返港的港人暫不招待，但會盡量協助。

截至3月13日，港府要求抵港前14天曾到內地湖北地區、韓國大邱及慶尚北道的香港居民，以及由意大利艾米利亞－羅馬涅、倫巴第或威尼托地區和伊朗抵港人士，入住檢疫中心進行檢疫，由內地其他地區返港的香港居民，則需要強制在住所檢疫14日。內地居民及非香港居民由韓國來港不得入境。

由韓國其他地區，如首爾返港的香港居民，需要接受醫學監察，每日自行量度體溫，衛生防護中心定時了解健康狀況，有問題即安排送院。

▼01實測 各酒店拒絕檢疫人士入住理由▼

+ 7 + 6 + 5

3月14日、17日再擴大檢疫範圍

由2月8日起，所有內地入境本港人士抵港後須要強制接受檢疫14日。由2月25日上午6時起，所有於抵港前14日曾到韓國大邱及慶尚北道的香港居民須入住檢疫中心進行檢疫。由韓國其他地方回港的香港居民則需要進行醫學監察14天。由3月1日起，所有於抵港前14日曾到意大利艾米利亞—羅馬涅、倫巴第或威尼托地區或伊朗的人士（不論是否香港居民）須入住檢疫中心接受檢疫。

記者向各所酒店查詢入住情況當日，由首爾返港人士只需要接受醫學監察，而所有拒絕由首爾返港的香港居民入住的酒店，同時表示拒絕內地返港的本地居民入住。

不過政府多番更改檢疫措施，原定今日起，過去14日從韓國、日本北海道等地抵港的人士須進入檢疫中心，但現時放寬至家居檢疫。

須進入檢疫中心檢疫：

抵港前14日曾到以下國家／地區的人士（不論是否香港居民）須入住檢疫中心進行檢疫

一）韓國大邱及慶尚北道（從3月17日零時零分起亦適用於非香港居民）

二）伊朗

三）意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區

家居強制檢疫 ：

3月14日零時零分起，抵港前14日曾到以下國家／地區的人士（不論是否香港居民）需接受家居強制檢疫

一）意大利（艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區除外）

二）法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區

三）德國北萊茵－威斯特法倫州

四）日本北海道

五）西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區



3月17日零時零分起，抵港前14日曾到以下國家／地區的人士（不論是否香港居民）需接受家居強制檢疫

一）韓國（大邱及慶尚北道除外）（亦適用於非香港居民）

二）歐洲神根地區，即奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利（艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區除外）、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士

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