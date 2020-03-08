羅致光指政府財政預算總福利開支超過千億　安老服務開支增幅最大

勞福局局長羅致光指，今年財政司司長宣讀的《財政預算案》演辭中，社會福利2020-21年度經常開支預算達到939.4億元，而政府總福利開支亦超過千億大關，達1,150億元；而經常開支較去年度的修訂預算822.7億元，增加116.7億元，增幅達14.2%，佔整體政府經常開支預算約19.3%，相當於本地生產總值約3.2%，僅次於教育撥款。 而回顧過去數年，增幅最大的是安老服務開支，他指，人口高齡化是安老服務需求增加的主因，以今年中推算的65歲或以上人口將會達至近140萬（139.8萬），相對2017年中65歲或以上的121.5萬，增加約15%；同期安老服務開支增加63.7%，是「追落後」的結果，不過仍需繼續努力。

羅致光今日(3月8日)於網誌再談及財政預算案中，有關勞福局社會福利範疇工作，他指，在2020-21年度預算開支的約123億元中，約42億元是用於社區照顧服務；政府會在「綜合家居照顧服務（體弱個案）」下增加合共3,000個服務名額，較現時10,365個家居照顧服務名額增加約29%，以支援體弱長者居家安老，措施涉及每年約3億300萬元的經常開支，並將在2020年及2021年分兩個階段推行。

「長者社區照顧服務券試驗計劃」下亦會增加1,000張服務券至總數8,000張（即增加14.3%），為更多有需要的長者提供服務，措施涉及獎券基金撥款約每年6,200萬元。

至於安老宿位，羅致光指，政府會持續物色用地興建合約院舍，亦會繼續推行「私人土地作福利用途特別計劃」；而在2019-20年度，已啟動興建19間安老院，是香港有史以來啟動興建安老院最多的一年。

他指，今年中推算65歲或以上人口，將會達至近140萬（139.8萬），相對2017年中121.5萬，增加約15%；雖然同期安老服務開支增加63.7%，是「追落後」的結果，不過仍需繼續努力。