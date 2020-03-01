【財政預算案】羅致光：雖未針對失業人士　措施結成網可支援基本

2020-21年度《財政預算案》上周三(2月26日)公布，雖然將向全港18歲以上永久居民每人發放一萬元，惟被質疑居港未夠7年的新移民未能受惠；加上本港受疫情影響，不少打工仔或面臨失業，但預算案中未有推出特別針對措施；勞福局局長羅致光今(3月1日)在網誌中承認，措施中，雖然未必完全針對有特別需要人士，如失業人士，但多項措施所結成的網，應能為所有有需要人士提供基本的支援，而絕大部分措施，都是利用現有制度，可在較短時間內發放。

羅致光指，由2019年下半年修例事件、中美貿易糾紛以至過往個多月的疫情，令多個行業如旅遊、零售、飲食、進出口貿易以至建造業等受到重創，其他行業或多或少都受到不同程度的影響；就算是不少專業包括律師、會計師、私人執業醫生、工程師、建築師，乃至非資助服務的社工都受到影響，人數以百萬計，沒有受到影響的家庭應是極少數。若要為上述行業或個別情況的員工設計援助計劃，難以想像要用多少人力、物力和時間。

他指，《財政預算案》中措施，絕大部分都是利用現有制度，所以可在較短時間內發放，包括

領取綜援的人士：一個月的額外標準金額。以一個單親家庭的一個成人兩個學童計，總標準金額現時為每月6,505元；長者生活津貼：一個月的額外金額，普通額現時為2,675元，高額為3,585元；傷殘津貼：一個月的額外金額，普通額現時是1,770元，高額是3,540元；高齡津貼（生果金）：現時每月為1,385元；及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼：全額津貼每月為600元。

▼四圖看清財政預算案2020派錢退稅措施▼

然而，以現時疫情而言，不論失業與否，絕大部分打工仔都受到不同程度的影響。若以家庭為單位，影響便更廣泛，對於基層巿民則更為嚴重，全民派錢，再加上利用與低收入家庭有關的制度「加碼」，某程度上向低收入家庭傾斜，便可達至既符合現屆政府的理財原則，亦同時可以盡快達致紓困的功能。

他指，雖然未必完全針對有特別需要人士，如失業人士，但多項措施所結成的網，應能為所有有需要人士提供基本的支援。當然，有部分人可能會獲得較其需要的為高，但若求達致快而廣泛的支援，這已是一個適中的平衡。