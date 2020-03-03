【財政預算案】羅致光：關愛基金向新移民補漏　冀從寬照派一萬

上周《財政預算案》宣布全民派錢1萬元，18歲以上香港永久居民有份，政府邀請關愛基金研究向新移民等居港未滿7年的有需要人士補派。 關愛基金專責小組主席、勞工及福利局長羅致光今日（3月3日）在商台節目中表示，政府目標是向新移民等居港未滿7年的有需要人士同樣派發1萬元，審批上希望從寬處理。他認為，今年的情況特殊，全民派錢是一個最快捷幫助市民的方法，承認未必做到最公平。

▼《財政預算案2020》措拖▼

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冀從寬處理 目標照派一萬

羅致光表示，關愛基金會幫助一些單程證來港，或因為家庭團聚等原因由世界各地來港定居而未住滿7年人士。關愛基金派錢會有條件，針對幫助一些有實際經濟需要的人，但羅致光認為，審查會用抽查的形式，希望「寬鬆處理」，始終這不是恆常機制，如果審查過嚴會搞至相當複雜。

具體金額方面，羅致光表示現時未有最後定案，但希望做到每人同樣派一萬，關愛基金3月內將會召開會議商討安排，暫時未有確切派錢時間表，只希望能盡快推行。他又透露，因為預算案派錢，定義要清清楚楚，「香港永久居民」是簡單定義，受法律挑戰機會不大，其他遺漏的人士，就由關愛基金補足。

羅致光又提到，今時今日的社會環境，派錢是一項很特別的措施。政府近月聽到各式各樣的意見，不同行業都想政府幫，但如果為每個行業都定一個專門項目，行政效率會嚴重不足。他承認全民派錢未必最公平，因為並未仔細具體研究不同人的需要，但派錢是最快捷的方法。

羅致光表示，傾向讓關愛基金從寬處理補漏派錢審批項目。（資料圖片）

有部門買口罩後向報銷

被問到失業率會否高於2003年沙士時期，羅致光認為這很難估計，但認為起碼會達4至5%。至於有商人表示現時的市況「慘過沙士」，羅致光分析，2003年前香港沒有自由行，以本地消費為主，和現時的經濟結構有不同。去年年中至今遊客數目大跌，每日減少17、18萬人次，本地消費情況則和2003年接近，飲食、零售等行業自然大受衝擊。

提到公務員昨日復工情況，羅致光表示勞福局本身沒有太多直接面對公眾的服務，大部分員工仍然可以在家工作。部分部門例如社會福利署，到辦公室上班的比例則較高。他表示，現時也會鼓勵同事減少在飯堂聚餐，午膳時間盡可能「面壁」自行在辦公室解決。

公務員口罩方面，羅致光承認現時購買口罩仍有一定困難，政府已經開放讓個別員工自行採購口罩後供公家使用，再向政府報銷，5萬元以下的項目都可以這樣報銷，他透露已有部門因此使用了廿多萬元。羅致光又提到，資源有限之下，使用口罩也要想清楚優次，如清潔工人最有需要，而一般在辦公室工作，人與人的距離相對遠，感染風險也較低。

近日檢疫中心有受檢疫人士被指向社署員工提出不合理的食物要求，有員工批評署方沒有劃一標準，前線員工難以處理。羅致光指，有些生活必須品，如果要為之訂立詳細清單，列明哪些可以提供，哪些不可以提供，現實上非常難，也很難為價錢訂立固定的標準。他承認，每個人對「合理」的標準不同，前線同事有可能怕負上太大責任，他建議同事「有懷疑就問老闆」。至於最後會否逐層上報，最後問到局長身上，羅致光相信前線同事最終有能力處理，傾向保持彈性。