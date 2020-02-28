【新冠肺炎】文憑試封頂機制　平衡防疫與公平

因應新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，今年香港文憑考試有特別安排。考生除了入場之前需要提交健康申報表並接受探熱，凡體溫達38度或以上將被拒絕進場。教育局局長楊潤雄表示今年情況特殊，如學校考生因考評局接受的原因而缺席考試，或因為健康理由未能赴港，可向考評局申請成績評估。若考生以此評級，今年最高可獲第5級，比往年高一級。

因應新型肺炎疫情，今年香港文憑考試有特別安排。（資料圖片）

校內成績推算等級

考評局今年推出特別安排後，部分市民對「成績評估」機制調整的反應甚大，質疑考生可免卻考試，透過成績評估取得不俗成績，容易做成考試不公。然而，有關機制存在正是為特殊情況而設，而機制為考生成績「封頂」，本身也是出於公平考慮。

根據考評局文件，機制適用於考生「因病留院、有嚴重疾病、患上高度傳染性疾病、在試場內病倒而不能繼續考試、 遇意外而嚴重受傷、家中發生不幸事故、或有合理原因而未能前往試場」等情況，考生可向考評局提出特別考慮的申請，並提交有關證明文件，由考評局審批申請。

「成績評估」同時適用於考生只參與某科目部分考試，或未參與全部考試的情況。以中文卷為例，如考生考畢閱讀卷後因病未能繼續作文考試，其閱讀卷的表現將會與其他考生在同一卷別的表現比較，並以此推定該考生在其餘中文卷中可能考獲的成績。而在特殊情況下，亦可在考生未應考任何卷別時，依據考生的校內表現、校內評核成績（SBA），及／或模擬考試成績，並與同校考生的成績比較推定。惟過去以「成績評估」推定的成績不高於等級4。

考試的客觀性無疑因運用成績評估推算而削弱，但今年考評局將成績評估的上限定於第5級，已可謂是「考試公平」與「防控疫情」兩難下的折衷辦法。（資料圖片）

防疫與公平

考生成績以校內表現評估，因為各間學校標準不同，以此比較學生成績，對出席公開考試者未必公平客觀。而對於校內表現出眾的學生，若考評局以同校其他同學的能力作比較標準，再來推定該學生能力，也難言是對該學生公允。考試的客觀性無疑因運用成績評估推算而削弱，但今年考評局將成績評估的上限定於第5級，已可謂是「考試公平」與「防控疫情」兩難下的折衷辦法。

因為新型肺炎的疫情控制難度甚高，患者未有病徵時已能傳播他人，隱藏性高，傳染力強。考評局始終需要將疑似患者排除在考場之外，避免傳染同場考生。而香港中學文憑考試關乎考生升學出路，每位考生都希望自己能奪得佳績。如考生因病不能出席考試，根據以往機制，DSE不設補考，缺席者最高只獲第4級，考生將在升學選擇明顯輸蝕。若果考評局照行舊例，要患病考生「明年請早」，將難阻止部分人抱着賭博心態，帶病衝入考場。

故此，給予患病考生如「成績評估」的代替方案，能在疫情期間減少考生衝關，保障每位考生安全。至於試場內的防疫措施，就考驗試場安排及應變。