【武漢肺炎】文憑試說話卷比重約一成　倘取消或礙考生拉高分　

新型冠狀病毒疫情日趨嚴重，教育局前日（6日）公布，會將3月27日前的考試延後，本月底再決定是否將筆試順延至4月底開考，以及取消中英兩科口試。有中學校長認為，筆試如期3月27日開考，保留兩科口試是最理想的方案，但若疫情加劇，最終取消亦是「無辦法中的辦法。」 目前中英科說話卷比重分別佔14%及10%，有校長認為一旦取消該卷，對考生整體成績影響不太大，但亦有意見認為，若個別考生口試成績突出，口試足以「拉高」語文科整體成績。

新型冠狀病毒疫情日趨嚴重，教育局昨日公布，將3月27日前的考試延後，本月底再決定是否將筆試順延至四月底開考。（資料圖片）

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

疫情致取消口試 校長：無辦法中的辦法

教育局本月底會決定是是否將筆試延至4月24日開考及取消中文及英文兩科口試。中學校長會主席鄧振強認為，若筆試如期3月27日開考，將中文卷口試延期至5月舉行，能夠保留兩科說話卷是最理想。不過，他認為，若疫情加劇，考慮到考生安全，亦無奈只可取消口試。

灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正認為，若局方因應疫情取消口試，是「無辦法中的辦法。」他表示，相信局方取消兩科口試，是為免將放榜日期再作數星期的延後，屆時不只影響海外升學申請，亦會波及8月公布的大學聯招結果，「除非大學唔係9月開學啫。」

中學校長會主席鄧振強認為，若筆試如期3月27日開考，將中文卷口試延期至5月舉行，能夠保留兩科說話卷是最理想。（資料圖片）

中英文科說話卷比重佔10%至14%

目前，文憑試中英兩科各設有四份考卷，中文說話卷比重為14%，英文說話卷比重為10%。戴德正認為，說話卷比重雖然是四份卷中最低，但相信對整科成績仍有一定影響性，「如果考生口試真係好叻，或者可以影響一級。」他認為，若果最終取消口試，口才好的學生或「無咁著數」。

鄧振強則認為若取消口試，不會影響公平性，「因為大家一齊冇得考」，反而對考生心理質素影響較大，「覺得無得考始終好蝕底。」他認為口試佔分比例不重，相信難影響整體科目總分。

兩人均建議考生盡快收拾心情溫習，保重身體。戴德正說：「如果真係取消口試，就忘記自己口試嘅強行，全力谷其他試卷。」

學友社學生輔導顧問吳寶城傾向保留兩科口試，認為一旦取消，會影響考卷的完整性。（資料圖片）

取消口試料不影響海外院校認受性

學友社學生輔導顧問吳寶城傾向保留兩科口試，認為一旦取消，會影響考卷的完整性，但未必影響兩科在本地及海外大學的認受性。他認為，如果今屆口試取消，僅屬一次性，性質特殊，相信大學會理解；其餘考卷按比例調整得出總分後，可足夠反映考生語文能力，「如果三卷都高分，相信說話能力都唔會太差。」他又建議，若考生仍擔心取消口試會影響升學，可報考國際英語水平測試如IELTS、TOEFL作兩手準備。

另一間升學機構、英識教育創辦人陳思銘預計，取消口試整體對考生升讀英國大學影響不大。他指，一般情況下，考生報讀英國大學均會應考IELTS英國簽證及移民考試，排名較前的知名大學如華威大學、英國羅素大學聯盟（Russell Group）等，大部份只看重文憑試選修科成績，不會理會核心科評級。至於排名較低的英國大學有機會看語文科成績，但基本上只看總分，不會着重口試部份。他指出，曾向當地大學了解，若考評局向海外大學發出指引，解釋因疫情取消口試，以及肯定兩科整體成績，能夠反映學生語文能力，相信不會影響兩科的認受性。

考評局：有信心本地院校能靈活調動配合

考評局指，會盡量安排以完成語文科口試的考核，若最終需取消口試，考評局會按比例調整該科其餘各卷的比重，並以該科其餘卷別得分，計算科目總分並用作評級，相信有關安排不會影響文憑試在本地及國際的認受性，而在英國語文科的校本評核部分，亦包括考核學生的說話能力。

考評局指，一直與本地專上院校保持緊密聯繫，在作出任何可能影響文憑試考生升學時序的決定前，會與院校探討有關收生及入學的安排，並有信心院校能靈活調動以作配合；亦會按實際需要，與海外院校及聯招機構就事態的最新發展進行溝通，以減低對文憑試考生升學的影響。