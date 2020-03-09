【新冠肺炎】高院登記處重開　多人門外等候　司法機構派籌疏人群

新冠肺炎疫情在港持續，法院因此在1月底起僅有限度運作，各級法院的登記處亦暫停服務個多月，至今(9日)逐步恢復運作。高院的登記處是其中一個首批重開的法院。司法機構亦特別措施處理，高院低層4樓的入口，亦有約50人在排隊，等候取籌，輪候進入高院處理事宜。

需要使用登記處服務的人需先取籌，再分批進入法院，而法院門外則一直有數十名人士等候。(朱棨新攝)

終審法院及高等法院是首兩個率先重開的登記處之一，其中高等法院的登記處，更是每天都處理各類民事入稟的新案件，正常日子每日都十分繁忙，停止服務個多月後，今天一早已有大批人士在高院低層入口外排隊，並要取籌才能入內。

司法機構亦有特別安排措施，以控制進入高等法院的人數，任何需前往法院登記處、書記住任辦事處和遺產承辦處的人，需在高院的低層4樓排隊，經職員分流後取籌，再按指示前往所需登記處。而法院在該層和地下亦擺放螢幕，顯示登記處正在處理的籌號。

今天一早已約有50多人在低層4樓排隊，先在低層入口取籌，再分批入進入法院，在法院內的登記處，則維持約二十人左右排隊等候處理，情況未見有混亂情況。司法機構亦要求進入法院的人士，需接受體溫檢測和戴外科囗罩，才能進入大樓。