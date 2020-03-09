【逃犯條例】天水圍兩男塗鴉隧道兼與休班警爭執　簽守行為及賠款

休班警去年7月於天水圍目睹有人在行人隧道塗鴉，雙方發生爭執，兩學生涉以手機及雨傘襲休班警，最終3名青年被控刑事毀壞、普通襲擊等罪。案件今（9日）於屯門裁判法院再提堂，署理主任裁判官張潔宜批准其中兩名被告自簽1000元守行為1年，並須各向路政署賠償950元維修費及繳付500元堂費。餘下的被告則否認普通襲擊罪，張官批准控方的匿名令申請，案件排期於本月24日預審，期間被告續准保釋。

一名17歲男生否認襲擊罪候審

三名被告依次為廖運良（26歲，電梯維修學徒）、同為17歲的陳姓及徐姓男學生。廖及陳共同被控一項刑事毀壞罪，指他們於去年7月31日在天水圍天秀路足球場附近的行人隧道，損壞該隧道的牆壁。陳及徐另各自被控一項普通襲擊罪，指他們同日分別在天秀路足球場附近行人隧道，及天秀輕鐵站襲擊休班警務人員X。

廖及陳願意簽保守行為，控方申請撤回兩人的控罪，獲張官批准。

休班警長左前臂及胸口有觸痛

案情指，當晚近10時，一名休班警署警長跑步期間，目賭廖在行人隧道噴上「連」字，旁邊另有「天」、「悅」兩字。廖質問休班警看什麼，對方則拍照及報警，廖隨即快步離開。而休班警尾隨時，發現陳在行人隧道的另一處塗鴉。廖、陳二人交談數句後，廖把噴漆交予一名女子再走開。

其後，陳突然衝向休班警喝叫，大力打對方的左手。他被推開後，仍衝前把手機壓到休班警臉上。有路人幫忙截停兩人，他們一度嘗試逃走但不果。警誡下，廖承認塗鴉，陳則保持緘默。涉案休班警被診斷出左前臂及左上胸口觸痛紅腫。

第三被告否認普通襲擊罪，控方早申請隱去涉案休班警的姓名，張官今表示批准，詳細理由或留待日後審訊時解釋。

案件編號：TMCC2171/2019