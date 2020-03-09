【新冠肺炎】政府斥1.25億建組合屋檢疫中心　多個單位內櫳曝光

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情未平，港府在度假村空地增建組合屋作檢疫單位。財經事務及庫務局答覆立法會財務委員會文件顯示，鯉魚門公園及渡假村內整個檢疫中心，共耗資7,890萬元加建組合屋，西貢戶外康樂中心則耗資4,640萬元。至於同樣會增建組合屋檢疫單位的八鄉少年警訊永久活動中心，以及竹篙灣政府用地，會透過獎券基金撥款11億元，使用資金支付興建工程費用。文件亦披露各中心增建的組合屋內貌、營地平面圖及設計圖則。

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鯉魚門組合屋耗資7,890萬元

據文件，鯉魚門公園及渡假村內整個檢疫中心，共耗資7,890萬元。包括在籃球場興建「組合屋」檢疫設施，土木工程費用為500萬元，建築物為1,950萬元，成本共2,450萬元；在足球場興建部分，土木工程費用為2,450萬元，建築物為2,990萬元，成本合共2,450萬元。在籃球場及足球場興建的建築樓面面積，分別約為2,330平方米及6,030平方米，估計單位每平方米價格分別為5,622元及4,328元。

西貢加建耗資4,640萬元

西貢戶外康樂中心加建檢疫設施，共耗資4,640萬元，包括土木工程費用為1,650萬元，建築物為2,990萬元，建築樓面面積約為3,470 平方米，估計每平方米建築樓面面積單位價格為7,896 元。

八鄉少訊、竹篙灣用地由11億元奬券基金撥款

八鄉少年警訊永久活動中心翻修現有宿舍，共提供88個單位用作臨時檢疫營舍，建築工程及屋宇裝備工程的預算開支分別約為760萬元及810萬元，總預算約為1,570萬元。至於八鄉少訊加建營舍工程，會與竹篙灣政府用地的100個營舍單位工程，會透過奬券基金撥款。

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奬券基金機制下，社署署長獲財政司司長轉授權力，可批准獲委員會支持而撥款額不超過1,500萬元的非試驗項目。如撥款超額，社署會在取得委員會支持後，把項目呈交財經事務及庫務局批准。今年2月上旬，發展局及相關工務部門在食物及衞生局的支持下，按既定程序向獎券基金申請撥款11億元，支援興建檢疫隔離營舍的非經常開支，獲得委員會的支持。