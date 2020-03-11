有線記者遭防暴警用盾牌撞跌　記協主席楊健興：警員敵視記者

有線新聞一名記者周日晚在將軍澳採訪期間，被警員以盾牌推跌受傷，警方致函有線新聞對事件感到抱歉，並指初步了解涉事警員並非蓄意。記協主席楊健興今日（11日）在港台節目中表示，事發時記者戴頭盔和穿著反光背心，相信警員能看到該名記者，質疑警員撞倒記者的情況是否完全不能避免。 對於特首林鄭月娥早前表示，警方不可能在電光火石間計劃周詳，希望市民諒解和包容。楊認為，若警方真是「無心之失」，前線記者和記協都不會投訴，但今次事件「真係太清楚」，是警員有意識地推開阻住他的人。他又指特首林鄭月娥對警方「唔係縱容係乜嘢。」又擔心類似個案越來越嚴重，而警方對記者繼續採取敵視態度，查證件、搜袋、或向鏡頭噴胡椒噴霧，是「完全說不通」。

記協主席楊健興今日（11日）在港台節目中表示，片段中顯示記者戴頭盔和穿著反光背心，相信警員能看到該名記者，質疑警員撞倒記者的情況是否完全不能避免。而警員在撞倒記者後，亦未有停留或上前關心。

楊：林鄭的說法對記者不公道

而行政長官林鄭月娥日前表示，重視傳媒採訪工作，指警方不可能在電光火石間計劃周詳，希望市民諒解和包容。楊健興表示，林鄭月娥的說法對記者不公道。他表示，知道當時情況混亂，若警方真是「無心之失」，例如警方第一次使用水炮車時，記者難免被噴濕，前線記者和記協都不會投訴，但今次事件「真係太清楚」，是警員有意識地推開阻住他的人。他直言林鄭月娥對警方「唔係縱容係乜嘢？」他又指，若政府管理層覺得事件有問題，但未有嘗試制止，與縱容無分別。

楊健興指出，擔心類似個案越來越嚴重，而警方對記者繼續採取敵視態度，查證件、搜袋、或向鏡頭噴胡椒噴霧，是完全說不通。