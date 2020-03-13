【新冠肺炎】圓玄湯修齊：先人不想後人身陷險境　可改家中悼念

清明節將至，港府呼籲市民在新型肺炎（武漢肺炎）疫情下應避免在清明節當日的高峰期掃墓。圓玄學院副主席湯修齊認為，祭祖著重心意，「先人亦不想後人身陷險境」，呼籲市民可考慮留在家中悼念，又或選在清明節前後拜祭，減低人群聚集風險。 而圓玄學院本周一（9日）起已分階段開放，所有入場人士須戴口罩及量體溫。

圓玄學院副主席湯修齊說，曾考慮暫閉學院，但政府或專家未有表達有此需要，亦擔心封院會引起反彈，在平衡拜祭需要及疫情後，決定有限度開放學院及採取防疫措施。（資料圖片）

圓玄學院副主席湯修齊今日分別在港台及商台節目，講述學院對清明節的拜祭安排。他稱，圓玄學院二月份曾暫停向外開放，希望減低市民聚集風險，並透露曾考慮暫閉學院，但政府或專家未有表達有此需要，亦擔心封院會引起反彈，故在平衡拜祭需要及疫情後，學院本周一（9日）起實行有限度開放，並採取防疫措施。包括入場者必須佩戴口罩及量體溫，體溫略高者亦不能內進，另備搓手液及加強場地消毒等。

清明節將至，港府呼籲市民在新型肺炎（武漢肺炎）疫情下應避免在清明節當日的高峰期掃墓。（資料圖片）

湯修齊說，預計清明節一至兩周前人流漸多，學院將延長清明節及前一周末的開放時間，希望分散人流。他呼籲市民分時段拜祭，避免人流聚集。而清明節將實行交通管制，私家車不能直達圓玄學院，學院會安排穿梭巴接載市民，但上車及入學院前均須量度體溫。

湯修齊：心誠則靈、祖先不想後人身陷險境

政府呼籲市民可選用「無盡思念」網上追思服務，湯修齊認為網上拜祭未普遍，市民接受程度不高，但認同拜祭祖先著重心意，只要心存敬意，家中悼念，暫停拜祭一次亦可接受，更可藉機會與子女分享孝道故事、教導子女慎終追遠：「心誠則靈......先人亦不想後人身陷險境，身處多人聚集場合。」

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