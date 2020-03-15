【新冠肺炎】獅子山集團執董劉竹堅確診　北角辦公室徹底清潔消毒

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍未緩和，獅子山集團今日（15日）發公告指，其執行董事劉竹堅於3月13日對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，並正留院接受治療。翻查資料，劉竹堅是本港第134宗確診者，目前在威爾斯親王醫院留醫。 集團表示，北角的總部已由一間專業公司進行徹底的清潔及消毒，強調業務將不會受到重大干擾。

獅子山集團發公告指，其執行董事劉竹堅於3月13日對新型冠狀病毒測試呈陽性反應。（公告截圖）

獅子山集團發公告指出，執行董事劉竹堅於3月13日對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，目前情況穩定，正在香港留院接受治療，而在北角總部已由一間專業公司進行徹底的清潔及消毒，現與衞生防護中心緊密合作，以確保曾經與劉竹堅接觸的公司員工和商業夥伴得知有關消息。

公告又指，已採取預防措施並作出特別安排，在不影響業務運作情況下保護各員工，由於劉竹堅症狀相對輕微，業務將不會受到重大干擾。

劉竹堅曾訪英國 乘CX250返港

翻查資料，劉竹堅與早前衞生防護中心公布的第134宗確診者資料相符。患者為67歲男商人，居於大埔林村梧桐寨，他2月27日至3月8日身在英國，3月8日由倫敦乘搭國泰CX250航班頭等艙回港。患者在3月9日曾返回位於北角英皇道625號的公司上班並與數名同事開會，翌日開始發燒和咳嗽，3月11日駕車前往律敦治醫院急症室求診，3月12日提交深喉唾液樣本作檢測，翌日確診。