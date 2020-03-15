【新冠肺炎】4人外遊返港後確診　部份人曾滑雪　港府或再出招

衞生署衞生防護中心今日（15日）公布，至下午再增4宗確診新型肺炎個案，另有兩宗初步確診個案，6人均有外遊史。中心指現時疫情全球大流行，各地均有確診個案，直指「旅遊屬高危」，但明白有人或因公幹及探親到外地，故本港現依賴各種檢測計劃盡力找出患者。 本港已對逾20個國家地區發出紅色外遊警示，並要求抵港人士需入住檢疫中心或家居隔離，惟英美並未在限制之內。中心透露港府有留意英美的個案上升，或快將推出更強力措施。

▼部份確診政要名人▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，至今日下午新增的4宗確診個案及2宗初步確診個案的詳情，6人全部均有外遊，張竹君指部份人整個潛伏期均在外地，在當地感染屬輸入個案。

其中第143號確診者是35歲男病人，住在粉嶺華明邨禮明樓，他自3月11日起咳，3日後有發燒，昨日到北區醫院急症室並入院。病人於潛伏期間，2月26日至3月11日與朋友到日本北海道滑雪，因朋友弄傷腳、在當地曾到一間診所，病人至3月11日於大阪乘坐CX561返港，抵港後曾到訪朋友家，其餘時間主要在家中，病人與父母同住，中心會再追蹤其密切接觸者。

須追蹤灣仔灣景國際酒店員工

第144宗確診個案患者是一名外籍29歲男子，他於3月5至6日在德國，自行駕車至奧地利，逗留至3月11日駕車返德國，3月12日先乘坐LH119從慕尼黑抵法蘭克福，轉乘LH796回港。病人報稱在奧地利期間與一名朋友傾談，期間無戴口罩，該朋友之後確診。29歲男病人3月11日起咳，3月13日抵港後入住灣仔灣景國際酒店，至3月14日入住律敦治醫院。張竹君稱，需追查曾清潔該房間的酒店員工，或屬密切接觸者。

結伴遊法國 兩法籍男確診 滑雪場已關閉

另外兩宗確診個案患者是法籍男子，兩人是朋友，返港後確診。其中第145宗個案患者是37歲法籍男子，住西貢白沙灣，潛伏期間與第146宗個案、39歲男患者以及另外兩名朋友結伴到法國梅里貝勒（Méribel）滑雪，兩人均於3月13日乘坐CX260由巴黎返港。

37歲男病人3月10日起咳嗽、發燒及腹瀉，3月14日前往將軍澳醫院求診，他同住的太太、兩個女兒及家傭已入院，化驗結果對病毒呈陰性。而39歲男病人則自3月13日起咳嗽，至昨日得知朋友初步確診，遂到瑪麗醫院求醫。同行尚有一名朋友在香港，該人已入院，正等待檢測結果。

兩人曾到的Méribel滑雪場今日在網上公布稱，因應法國政府最新的防疫措施，滑雪場即日起關閉。張竹君料兩人於當地感染，屬輸入個案。

住山頂嘉園兩夫婦初步確診 曾同遊美加

另有一對夫婦初步確診，張竹君稱兩人住在山頂嘉麗園，分別是第147宗個案的61歲外籍女子，以及第148宗個案、58歲男子。兩人於2月15日至3月2日到過加拿大多倫多，3月2日至5日在美國紐約，3月5至9日則在波士頓，兩人於3月10日從美國返港，乘坐CX811於3月11日早上5時許抵港。同住的兒子並無同遊。

染病妻子3月10日起喉嚨痛、11日發燒，丈夫則於3月11日起發燒、頭痛、咳嗽及有痰，3月13日肚痛但無痾嘔。兩人3月11日曾到港安醫院求診，3月12日返家，至3月13日由養和醫院為兩人檢測，結果呈初步陽性，交由衞生署覆檢，律敦治醫院為兩人做的檢測亦呈初步陽性，料今晚確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（羅君豪攝）

外遊高危 望做更多檢測找出患病者

張竹君指，自疫症爆發以來，由起初從武漢輸入，至出現較多本地個案；到本地個案控制好時，變成其他輸入個案。她解釋在全球大流行下，各地均有個案，旅遊較高危，不過明白到有人或因公幹及探親而需前往外地。

她續指，本港正透過不同檢測方式，包括在醫院、門診、私家醫生均可取病人唾液樣本做檢測，盡量去找出病人，但她承認不論有多嚴密都或有「走漏」，特別是無病徵者未必會找到，望盡量可做更多化驗及檢測。

英美爆疫情 港府或推新措施應對

現時英國及美國個案有上升趨勢，惟港府未要求當地返港者家居隔離，並無向當地發外遊警示，張竹君稱有留意到升幅，政府亦正考慮推出更強力的措施，料「好快有可能會推出」。她續指，現時門診每日可約500個檢測，私家醫生收集的樣本則少於100個。醫管局總行政經理劉家獻補充，計劃開始至今累計已透過急症室及門診為逾8,600個病人做病毒化驗。