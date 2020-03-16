【消委會】海外婚禮套餐同地點收費差距逾10萬元　籲市民留意細節

近年不少新人在海外舉行婚禮，並委託提供一條龍服務的海外婚禮套餐服務公司。消委會於今年1月，比較10間公司的海外婚禮套餐資料，發現同一目的地收費差距可逾10萬元，攝影服務甚至出現不同地方差距近9成的情況。

消委會建議市民須清楚服務條款及細節，並訂立書面合約。萬一出現爭議，可作為追討的憑據。 （李慧妍攝）

消委會於今年1月，致函21間有提供海外婚禮服務的公司，並獲10間提供資料，包括5間旅行社，5間婚禮服務統籌公司及婚紗攝影公司。是次調查合共51個海外婚禮套餐的收費及服務內容，地點包括峇里、關島、布拉格、日本沖繩和鳥取。

峇里套餐收費相差逾10萬元

海外婚禮服務套餐收費由約2.5萬元至13萬元，約6成套餐收費低於5萬元、約1成套餐收費高於10萬元。當中以峇里套餐收費的差距最大，由3.16萬至13.3萬元不等，相差逾10萬元。除了基本服務外，3.16萬元的套餐僅包當地教堂舉行婚禮；而13.3萬元的套餐包括在度假村水上大道舉行婚禮，更包括傘童花女、新人按摩服務、4小時婚禮攝錄服務及兩晚酒店住宿。

海外婚禮服務套餐收費由約2.5萬元至13萬元，約6成套餐收費低於5萬元、約1成套餐收費高於10萬元。（《花邊教主Gossip Girl》劇照）

沖繩額外攝影服務比布拉格貴近9成

大部分套餐均提供額外收費項目，例如部分套餐可提供額外攝影服務，但時間及收費差異頗大。例如有公司提供布拉格8小時額外攝影服務，300張相片收9,000元；沖繩僅4小時的攝影服務，200張相片收1.7萬元。以平均每張相片收費計，沖繩套餐貴近9成。

消委會建議市民訂立書面合約 作為追討憑據

消委會建議市民舉辦海外婚禮時，若選擇在當地舉行具法律效力的婚禮，應先了解法律條文，提前向有關領事館詳細查詢；若在當地舉行象徵式婚禮，回港後仍需辦理婚姻登記。此外，市民須了解清楚服務條款及細節，並應就一旦患病或遇上黑色旅遊警示等突發事故訂立書面合約；萬一出現爭議，可作為追討的憑據。