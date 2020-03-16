【消委會】逾半潤唇膏檢出潛在致癌物質　最貴樣本僅比最平高一分

嘴唇比其他部位的皮膚更敏感脆弱，卻往往易被忽略；有研究指，每日塗抹潤唇膏2次，一年可能已吞食約4支潤唇膏，因此潤唇膏採用的成分安全可靠攸關重要。 消費者委員會測試市面上45款潤唇膏，發現8成樣本檢出潛在有害的礦物油物質，有5款的MOSH（短鏈礦物油飽和碳氫化合物）混合物含量未能符合德國聯邦風險評估研究所所引述的行業建議上限含量5%，最高的1款檢出更驗出40.8%；23款樣本檢出 MOAH（礦物油芳香碳氫化合物混合物），總量最高達 4.5% 消委會指，由於部分MOSH可在體內脂肪組織及多個器官內積存，而MOAH可能含有致癌物質，亦有部分懷疑具有基因毒性和致癌性。消委會呼籲生產商檢視產品所使用的材料及生產過程，降低產品中MOSH及MOAH的含量。

消費者委員會測試市面上45款潤唇膏，發現8成樣本檢出潛在有害的礦物油物質。（消委會提供）

消委會檢測的樣本主要供成人使用，以滋潤嘴唇功能為主，11款標榜具SPF10至SPF30防曬效能，有修飾嘴唇顏色的型號不在是次檢測範圍內，價格介乎13元至505元不等。然而最貴的「LA MER 修護唇霜」評分只得3.5分，只比最便宜、售13元的「Blistex External Analgesic/Lip Protectant」高一分。

測試結果發現，45款樣本中只有「lavera 有機抗敏潤唇膏」、「Herbacin德國小甘菊洋甘菊蜜蠟潤唇膏」、「Jurlique純天然護唇霜」、「L'Occitane Ultra Rich Lip Balm」、「Dr. Hauschka 滋養潤唇膏」、「Melvita有機堅果保濕潤唇膏」、「BURT'S BEES 蜜蠟皇牌潤唇膏」、「KISS ME MOMMY 無添加潤唇膏(香甜草莓)」和「The Body ShopPink Grapefruit Lip Butter」9款沒有檢出礦物油物質MOSH和MOAH。

消費者委員會測試市面上45款潤唇膏，發現8成樣本檢出潛在有害的礦物油物質。（消委會提供）

結果亦顯示，全部標榜具防曬效能的樣本都檢出MOSH混合物。檢測結果顯示，36款樣本檢出MOSH混合物，總量由0.011%至最高70%不等，其中13款的MOSH總量均超過30%。

另外，有23款樣本檢出 MOAH，MOAH是另一種存在於礦物油成分的物質，可能含有致癌物質，部分懷疑具有基因毒性和致癌性。當中以「凡士林 Vaseline 護唇啫喱(加強版)」MOAH含量最高，達4.5%。消委會指，根據歐洲消費者組織BEUC建議，MOAH混合物的含量應該低於檢測極限，但未有設定任何建議限值。

在重金屬方面，有10款樣本檢出微量鎳，含量由每公斤0.1毫克至1.9毫克。另3款樣本檢出微量鉛，但含量符合相關規定。另外，5款樣本檢出的香料致敏物質總量較高，由約0.85%至約2.1%不等，消委會建議對香料成分敏感的人士宜避免選用。