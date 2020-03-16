【消委會】二手傢俬回收公司收費混亂　僅1間設較清晰收費表

今年消費者權益日（3月15日）的主題是「可持續的消費模式」，其中推動的方法包括延長產品的壽命。消委會於去年底，檢視本港7間二手傢俬回收公司，僅得1間設有較清晰的收費表，有2間沒有提供保養服務。消委會建議市民親身到門市購二手傢俬，光顧時須查詢清晰的收費表。

消委會於去年11至12月，向11間二手傢俬回收公司發出問卷，最終只獲六間公司回覆，顯示回收業界反應欠踴躍。（消委會提供）

消委會於去年11至12月，向11間二手傢俬回收公司發出問卷，查詢相關服務的收費及資料，包括可回收傢俬種類、回收準則、所需時間、收費、售後服務及處理二手傢俬的方法等。最終只獲六間公司回覆，回覆率不足6成，顯示回收業界反應欠踴躍，並在網上搜集到一間資料較為齊備，涵蓋在是次調查當中，合共7間公司。

5間回收公司視乎多因素決定收費

調查結果顯示，僅得1間回收公司設有較清晰的收費表供參考，另有5間會視乎傢俬的質量、數量、地區、實際環境等因素決定收費。若回收的傢俬屬高價值，有1間會在扣除人工等成本後付費回收；1間提供免費或收費選項，但免費服務需輪候較長時間；亦有1間公司提供免費服務，但大型傢俬及需經樓梯搬運的傢俬除外，收取每層50至100元一件的搬運費，最高只搬5層。

回收及購買 二手傢俬能對舊物賦予新意義，同時亦可減少堆填區的 壓力 ，增 加 舊物 循環再用的機會。（IKEA）

兩間公司沒有提供保養服務

傢俬被回收後，主要在店舖、工場或網上銷售。有3間回收公司會捐贈傢俬予慈善團體或街坊鄰里等有需要人士，其中1間聲稱讓人免費自取。至於售後服務，有3間指二手貨品如有結構或功能上的問題，客戶可於購買後7日內聯絡；1間可安排師傅上門為二手傢俬補色或維修；1間提供二手電器1個月內損壞則退款的服務。有2間沒有提供保養服務，但其中1間提供適當指導，或收費上門協助。

傢俬被回收後，主要在店舖、工場或網上銷售，亦有3間公司會捐贈傢俬予有需要人士。（李澤邦攝）

消委會建議市民親身到門市購二手傢俬

消委會建議市民光顧二手傢俬回收公司時，須查詢可被回收傢俬及電器的類型、收費、付款方式，以及上門回收的所需時間。若購買二手傢俬，須檢查有否瑕疵或輕微損壞，應留意褪色、刮痕、櫃門門鉸或抽屜是否順滑；盡量親身前往門市選購，查看傢俬實際的損耗程度。