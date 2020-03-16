【消委會】迷你倉雜費多　要求顧客買鎖頭、智能卡　僅四間包保險

香港居住環境狹窄，要好好儲存不同收藏品或衣服雜物，是不少家庭煩惱之事，迷你倉、迷你箱因而成為不少家庭的解決方案。消費者委員會調查23間儲物服務公司，發現收費繁瑣，除每月固定月費外，由登記、搬運、以至存取都牽涉繁多的附加費用。 另外，消委會又發現迷你倉的正價月租差異頗大，以16平方呎迷你倉為例，正價月租由696元至3,038元，相差逾3倍；即使比較同區的迷你倉，月費仍有明顯差別，當中於柴灣租用16平方呎迷你倉的月費差異最大，最低月費為984元，最高則為2,048元，相差近1.1倍。

消委會於去年12月至今年1月，向84間儲物服務公司以問卷形式，查詢相關服務內容，最終只接獲21間公司回覆，消委會另外整合2間儲物服務公司的網站資料並納入是次調查。是次調查的23間儲物服務公司中，有7間同時設有自助及上門儲物服務、11間只提供自助儲物服務，以及5間只提供上門儲物服務。

調查發現，14間傳統自助迷你倉是24小時開放，惟因迷你倉多設於工廈內，消費者須留意迷你倉位處的大廈的開放時間。在價錢方面，12平方呎迷你倉正價月租由480元至1,709元，相差逾2倍半，分別是「時昌」位於葵興迷你倉，以及「香港儲物室」西環迷你倉。

消委會指，部分迷你倉設有休憩區域。（消委會提供）

即使是同區，價格亦有差異，荔枝角及觀塘區內12平方呎迷你倉的月費亦有近1倍差異，「寶易存」於兩區的月費最低，分別為599元及549元，「蘋果」於兩區的收費則最高，每月為1,188元及1,088元。

迷你倉的最短租用期一般為1個月。除月費外，迷你倉一般需要收取1至2個月正價月租作為按金，另可能有其他收費，調查中發現，有一間會收取75元登記費；一間會要求客戶以30元購買鎖頭；亦有9間會要求客戶以30元至60元購買智能卡作進出迷你倉之用等。

黃鳳嫺表示，去年有24宗關於倉存服務的投訴。（消委會直播截圖）

消委會亦調查上門迷你箱及上門迷你倉，發現7間迷你箱公司設有最低消費，並按迷你箱數量、月費或首次下單金額計算，由最低消費要求126元（3個標準箱），以至首次下單的最低消費500元（以最短租用期1個月計，等於租用約11個標準箱）不等。

調查亦顯示，只有四間自助迷你倉的儲存月費包括保險保障，其中兩間的儲存服務附設水火險及財產綜合保險，每件財物及每客戶之保障額上限分別為1,000元及10,000元；一間就每個迷你倉最高可賠償5,000元；一間則設有第三者責任保險及火警保障。相反，迷你箱的服務月費大多已附設保險保障，9間公司就每個儲物箱最多賠償1,000元或2,500元。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，去年有24宗關於倉存服務的投訴，包括退租後要等待很長時間才退回按金。亦有投訴指消費者於倉內逗留時間過長，違反合約中不可作住宿用途的規定，勒令退租；惟消費者認為未有於倉內過夜，不滿決定而投訴。