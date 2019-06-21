【迷你倉火三周年】消防處巡查1.2萬次　200迷你倉結業揭五大隱患

三年前，牛頭角時昌迷你倉「長命火」焚燒超過208小時，兩名消防員不幸殉職，更揭示迷你倉安全問題！事隔三年，本港現存600多個迷你倉，當中僅128間迷你倉合規格，一百多間需改善。截至今年五月底，僅40間新建迷你倉「完全符合安全要求」並已開業，另有200多間已結業；消防處指出，過去三年進行12,771次巡查，於871個迷你倉發現三千多項火警隱患，包括貯存間隔布局、窗口遭阻塞和數量不足、逃生門上鎖或裝有不合規格門鎖等。

迷你倉大火後各方關注迷你倉潛在的火警隱憂。（資料圖片 / 余俊亮攝）

現存迷你倉五大問題 包括窗口不足

消防處回覆香港01指，根據巡查結果顯示，迷你倉普遍潛在五項火警危險。包括：迷你倉貯存間隔的排列布局存在安全隱患、窗口遭阻塞及數量不足、消防喉轆系統覆蓋、出口和方向指示牌數量不足，以及單位逃生門上鎖或裝有不合規格的門鎖。

過去三年消防接獲 53宗有關迷你倉投訴

在過去三年，處方共接獲53宗有關迷你倉的投訴，並已按既定程序跟進有關個案。截至2019年5月29日，消防處已就1,019間迷你倉進行了12,771次巡查。於在871間迷你倉發現3,038項火警隱患，並向其營運者發出「通知書」。當中1,824項火警危險已經消除，即大約六成。

消防處回覆香港01指，在過去三年，處方共接獲53宗有關迷你倉的投訴，並已按既定程序跟進有關個案。（香港01記者攝） 40間新建已開業迷你倉 完全符合安全要求 今年五月，已完全遵辦所有「通知書」的迷你倉共有128間，另近40間新建而完全符合安全要求的迷你倉已經開業。約有200多間迷你倉在接獲「通知書」後因各自商業決定而結業。消防處指，得悉約有100多間迷你倉正進行改善工程，預計將會陸續有更多迷你倉，能夠遵辦「通知書」的消防安全要求。 19間迷你倉營運者 被罰共29.5萬元 消防處表示，目前已成功檢控19間迷你倉的營運者，共罰款港幣29.5萬元。法庭同時向有關營運者，共發出37張「火警危險令」，勒令營運者必須在指定限期內消除有關的火警危險。法庭亦已排期審訊73間迷你倉的營運者。同時，消防處正研究向另外73間迷你倉的營運者提出檢控。

按圖回顧三年前牛頭角時昌迷你倉「長命火」：

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消防處：迷你倉營運者應盡快 糾正迷你倉內安全隱患

根據情況及進度 考慮延長「通知書」限期

消防處表示，處方會按每宗個案的情況和進度，考慮延長遵辦「通知書」的限期，讓迷你倉營運者能順利完成工程。處方指，跟進所有迷你倉的改善進度，如發現迷你倉在消除，相關火警危險時有合理進度，會按既定機制准許，迷你倉經營者延期遵辦「通知書」。

營運者需重新編排 貯存間隔布局

消防指，就現存的迷你倉，明白營運者在遵辦本處發出的「通知書」時，尤其是處理有關窗口不足，以及需要重新編排貯存間隔布局時，除涉及設計外，更需要安排清空現有客戶的物品，故改善工程需要較長時間。

如不遵辦「通知書」規定 考慮作出檢控

另外，如迷你倉營運者在限期內，沒有合理的原因而不遵辦「通知書」的規定，處方會考慮對有關迷你倉營運者作出檢控，以保障公眾安全。消防處重申，迷你倉營運者應盡快糾正迷你倉內的安全隱患，消除所有火警危險，以保障租戶、員工、其他大廈使用者的安全。