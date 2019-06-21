【迷你倉火三周年】消防遺孀入稟　時昌15間公司換內地人做董事　

2016年，淘大時昌迷你倉四級火，兩名消防員不幸殉職，三年過去，迷你倉安全問題備受關注。近日殉職消防張耀升遺孀亦入稟索償，有時昌迷你倉前員工透露，老闆時景恒於員工會議透露，他已辭任董事，改為由一名內地男子黃達接任，但指對方無決策權。翻查公司註冊處資料，時景恒近月已辭任「時昌」旗下15間公司的董事。香港01記者昨向時景恒查詢，更換公司董事、迷你倉大火改善後續跟進，及殉職消防遺孀入稟等問題，他一慨回答「無回應」。

據公司註冊紀錄顯示，時昌旗下有15間公司於今年4月25日，將公司董事轉至一個名為「黃達」的男子，登記地址為深圳。至於原有董事時景恒，則以「辭職／其他」為由辭任董事一職。（公司註冊紀錄文件）

香港01記者向時景恒查詢，對於更換公司董事及迷你倉大火改善情況，以及殉職高級消防隊長張耀升遺孀入稟一事，他一慨回答「無回應」。（黃偉民攝）

時昌旗下15間公司 公司董事轉至內地男

時昌迷你倉前員工Tony（化名）報料指，該公司老闆時景恒多次於員工會議提及，將旗下多間公司董事轉至一位名為「阿達」的內地人，並指對方只屬「掛名」董事，他引述時景恒稱，對方並無決策權。Tony向記者表示，時景恒於例行會議向20至30名員工稱「阿達」為公司新董事，Tony引述會議內容：「將公司持牌人（董事）轉名畀阿達，佢係國內人士」。

時昌老闆辭任董事 15間公司同日轉董事​

據公司註冊紀錄顯示，時昌旗下有15間公司於今年4月25日，將公司董事轉至一個名為「黃達」的男子，登記地址為深圳，黃達同時持有多間投資及物流等公司。至於原有董事時景恒，則以「辭職／其他」為由辭任董事一職。截至今年6月1日的查冊紀錄，黃達名下有15間時昌分公司，而時景恒名下只餘五間。

時景恒六度表示「無回應」 拒回答張耀升遺孀入稟案

周四（6月20日）早上，香港01記者到時昌迷你倉位於新蒲崗的公司，向老闆時景恒查詢，並向他展示「轉換董事」資料。身穿黑色衫的時景恒，對於旗下15間公司更換公司董事、迷你倉大火後續跟進及殉職高級消防隊長張耀升遺孀入稟案等提問，一慨表示「無回應」，之後請記者離開。