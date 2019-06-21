【迷你倉火三周年】消防遺孀入稟　時昌15間公司換內地人做董事　

2016年，淘大時昌迷你倉四級火，兩名消防員不幸殉職，三年過去，迷你倉安全問題備受關注。近日殉職消防張耀升遺孀亦入稟索償，有時昌迷你倉前員工透露，老闆時景恒於員工會議透露，他已辭任董事，改為由一名內地男子黃達接任，但指對方無決策權。翻查公司註冊處資料，時景恒近月已辭任「時昌」旗下15間公司的董事。香港01記者昨向時景恒查詢，更換公司董事、迷你倉大火改善後續跟進，及殉職消防遺孀入稟等問題，他一慨回答「無回應」。
據公司註冊紀錄顯示，時昌旗下有15間公司於今年4月25日，將公司董事轉至一個名為「黃達」的男子，登記地址為深圳。至於原有董事時景恒，則以「辭職／其他」為由辭任董事一職。（公司註冊紀錄文件）
香港01記者向時景恒查詢，對於更換公司董事及迷你倉大火改善情況，以及殉職高級消防隊長張耀升遺孀入稟一事，他一慨回答「無回應」。（黃偉民攝）
時昌旗下15間公司 公司董事轉至內地男
時昌迷你倉前員工Tony（化名）報料指，該公司老闆時景恒多次於員工會議提及，將旗下多間公司董事轉至一位名為「阿達」的內地人，並指對方只屬「掛名」董事，他引述時景恒稱，對方並無決策權。Tony向記者表示，時景恒於例行會議向20至30名員工稱「阿達」為公司新董事，Tony引述會議內容：「將公司持牌人（董事）轉名畀阿達，佢係國內人士」。
時昌老闆辭任董事 15間公司同日轉董事
據公司註冊紀錄顯示，時昌旗下有15間公司於今年4月25日，將公司董事轉至一個名為「黃達」的男子，登記地址為深圳，黃達同時持有多間投資及物流等公司。至於原有董事時景恒，則以「辭職／其他」為由辭任董事一職。截至今年6月1日的查冊紀錄，黃達名下有15間時昌分公司，而時景恒名下只餘五間。
時景恒六度表示「無回應」 拒回答張耀升遺孀入稟案
周四（6月20日）早上，香港01記者到時昌迷你倉位於新蒲崗的公司，向老闆時景恒查詢，並向他展示「轉換董事」資料。身穿黑色衫的時景恒，對於旗下15間公司更換公司董事、迷你倉大火後續跟進及殉職高級消防隊長張耀升遺孀入稟案等提問，一慨表示「無回應」，之後請記者離開。
殉職消防張耀升遺孀入稟索償 時昌分店因租務問題遭收單位
日前，其中一名殉職的高級消防隊長張耀升，其遺孀以遺產管理人身份入稟高等法院，向消防處和時昌迷李倉等七名被告索償。（資料圖片）
殉職高級消防隊長張耀升 遺孀入稟消防處及時昌
殉職的高級消防隊長張耀升，其遺孀以遺產管理人身份入稟高等法院，向消防處及時昌迷你倉等七名被告索償。原告陳美樺，為張耀升遺孀及其遺產管理人，她在入稟狀指，因被告的疏忽或違反責任。張耀升於2016年6月21日承受極大的痛苦，他送往聯合醫院搶救後，最終不治。
張耀升遺孀入稟 稟狀未列明索償金額
據資料顯示，原告陳美樺遂向七名被告，索償相關利息和訟費，不過入稟狀中未列明索償金額。至於七名被告為代表消防處的律政司司長、時昌物業有限公司、時昌迷李倉置業有限公司、Monafat Limited、Total Select Limited、恒隆地產有限公司及恒隆物業管理有限公司。
紅磡分店因租務問題 遭業主收回單位
另外，位於紅磡鶴園街13號康力投資大廈1樓及2樓的時昌迷你倉，與業主因租務問題，需於今年5月15日前搬遷。而時昌亦張貼通告指，由於上址單位已進入法律程序，促請客戶於今年3月31日前，盡快搬走個人財物。翻查資料顯示，去年一月「時昌」紅磡分店被指窗口不足、逃生門被鎖上等情況，遭法庭罰款2.1萬元。
按圖回顧三年前牛頭角時昌迷你倉「長命火」：
在2016年6月21日，九龍灣淘大工業村時昌迷你倉發生四級火警，火場焚燒近五日四夜，火警導致消防隊目許志傑、高級消防隊長張耀升不幸殉職。（資料圖片）
三年前時昌迷你倉大火 兩消防不幸殉職
事發在2016年6月21日，九龍灣淘大工業村時昌迷你倉發生四級火警，火場焚燒近五日四夜，消防員日以繼夜灌救，至6月25日終將火救熄。不過，火警導致消防隊目許志傑、高級消防隊長張耀升不幸殉職，兩人長眠浩園。2016年度勳銜頒授典禮，張耀升及志傑獲追頒金英勇勳章。
消防處聯政府部門 展跨部門執法行動
據資料顯示，消防處帶領跨部門火警調查專案組進行調查，相信為冷氣機短路肇禍。其後消防處聯同屋宇署、地政總署和勞工處展開跨部門執法行動，跟進全港所有迷你倉，要求有關迷你倉營運者，盡快消除有關安全隱患。截至今年五月底，消防處巡查約1.2萬次，並於871間迷你倉發現3,038項火警隱患，當中有六成已消除。