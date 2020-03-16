【逃犯條例】兩義務急救員9.21涉藏對講機被控　1人認罪候判

去年9月21日的「光復屯門公園」遊行爆發警民衝突，當日兩名義務急救員疑被搜出對講機。事隔近半年，兩人各被控一項無牌管有無線電通訊器具等罪名。案件今（16日）於觀塘裁判法院提堂，其中一名被告承認無牌管有無線電器具，辯方求情指對講機用以聯絡其他急救員，被告因不熟法例才犯案。裁判官香淑嫻押後至下月27日於屯門裁判法院判刑，期間索取感化報告。另一被告暫時毋須答辯，押後至同日答辯，以待辯方索取文件及給予法律意見。兩被告同獲准以200元保釋。

被告楊柏儒(粉紅恤衫)在觀塘法院被控無牌管有無線電器具，及未能出示身份證明文件，今天未有答辯。(林樂兒攝)

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被告楊柏儒（19歲，報稱學生）及吳希倫（21歲，報稱無業）各被控於去年9月21日在屯門杯渡路，沒有適當牌照而管有無線電通訊器具。楊另被控於同日同地未能向警員出示身份證明文件。

指店主未提須領取牌照

吳今承認無牌管有無線電對講機。辯方求情指他持有聖約翰救傷隊急救證書，當日為義務急救員，案發時穿着反光背心並攜有急救用品。吳在案發前一個月在鴨寮街購買涉案的對講機，店主並無提及須領取牌照，吳因不了解法例才犯案。該對講機用作聯絡其他急救員，吳被捕時對講機沒有啟用。

聚集地點網絡不穩改用對講機

香官詢問為何要用對講機聯絡，辯方解釋大型群眾聚集活動中手機的網絡會不太穩定，以對講機通訊會較佳，他希望法庭判處小額罰款。香官最終決定先索取感化報告，押後判刑。

有人毀港鐵設施警員到場驅散

案情指，當日下午約4時，警方於案發一帶設防線，大批示威者於附近聚集，有人毀壞港鐵站設施及用鐳射筆照向警員。警方警告後驅散示威者，期間截查兩被告，其中吳被搜出對講機，他被捕後在警誡下保持緘默。該對講機後被證實為無線電收發器，而吳並無相關牌照。

另一被告同押後至下月27日於屯門裁判法院再訊。兩人均獲准以200元保釋，期間不可離港，並須每周往警署報到一次及居於報稱地址。

案件編號：KTCC297/2020