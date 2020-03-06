【新冠肺炎】工黨、社民連促領展未來半年租金減半　助小企渡難關

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情之下，市民消費活動大減，小商戶面對舖租、人工開支，可謂百上加斤。 工黨及社民連今日（6日）請願，要求領展未來半年減租一半，助小商戶渡過難關。

基層縮減開支 領展商場內小商戶打擊大

近期無論泛民還是建制政黨，均促請各大業主減租或推出優惠措施，以免大量中小人企業倒閉，令大批打工仔失業。工黨及社民連今日向領展請願，指出近期零售銷售額大跌，就連民生日用品亦銷情下降。

兩政黨表示，領展商場是民生商場，顧客以基層家庭為主。疫情以來，打工仔女飽受失業、開工不足、強迫放無薪假之苦，還加上搶購口罩等防疫物品的負擔，生活足襟見肘，唯有節省開支。

在這情況下，小商戶遭受很大打擊，缺乏現金周轉交租，有可能關門大吉。

兩黨指大財團如恒地、新世界等宣布2月減租，港鐵其後減租一半，房委會、房協亦有減租行動。而領展早前推出8,000萬元的「中小商戶同舟計劃」，兩黨批評是虛應故事。

工黨及社民連指出，領展行政總裁王國龍去年度酬金及長期獎勵計劃合共7,800萬元，5名高級人員合共酬金達1.3億元。在目前疫情嚴重影響零售業的情況下，兩黨要求領展減租一半，為期半年，與小商戶共渡時艱。

兩黨同時希望政府回購領展，以及回購領展已出售的原房委會物業。