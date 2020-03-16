房協觀塘花園大廈首批「暫租住屋」涉20伙　收745份申請超額36倍

房協將推「暫租住屋」計劃，將部份空置單位翻新作過渡性房屋，包括觀塘花園大廈。觀塘花園大廈首批「暫租住屋」單位共有20多個，可供輪候公屋三年或以上的三至五人家庭申請，並已於本月10日截止申請。房協指，今次共收到745宗申請，主要來自三人家庭及四人家庭。

房協說，觀塘花園大廈「暫租住屋」收逾七百宗申請。（資料圖片）

房協指出，觀塘花園大廈推出的「暫租住屋」過渡性房屋出租計劃，已於3月10日截止申請，總共收到745宗申請，分別來自三人家庭（374宗）、四人家庭（307宗）及五人家庭（64宗）。

4月1日電腦抽籤 第二季入伙

為決定申請人的優先次序號碼，房協將於4月1日進行電腦抽籤，然後會按合資格申請人的優先次序號碼及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。

若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續，首批成功申請家庭預計可於今年第二季入伙。申請人只有一次獲配單位的機會。

房協現正為觀塘花園大廈(二期)進行重建規劃研究，納入第一期重建的燕子樓及喜鵲樓的空置單位，會翻新作過渡性房屋，供合資格的公屋輪候家庭申請暫住。首批單位共有二十多個，倘進行重建前再有租戶遷出，有關單位亦會翻新作「暫租住屋」。