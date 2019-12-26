房協重建真善美村　義工為長者製紀念冊　老街坊憶巡樓衛家園

房協旗下的真善美村早前宣布重建，日後興建的單位將用作安置受重建影響的樂民新村居民。房協組成「房協獎學金同學會」早前聯同香港基督教女青年會，為真善美村的長者住戶製作人生紀念冊，紀錄他們於村內多年來的生活點滴。 於村內居住超過50年的李氏夫婦，憶述當年村內無燈，加上治安差曾被賊人搶劫。李先生因此擔任真善美村的互助委員會主席多年，與街坊共同守衛屋村。

+ 2

九龍城真善美村於1965年入伙，早前政府落實協助重建。當中將一幅啟德用地用作興建協助重建真善美村的安置屋邨，而原址則用作興建安置同受重建影響的樂民新村居民。現年86歲的李炳霖及太太蔡雪瓊自屋邨入伙以來便居於真善美村，二人的紀念冊內有不少二人旅行照、生活照外，更貼上真善美村的舊貌。人稱炳霖嫂的李太太憶述當年公屋難申請，獲編配單位「好似中咗頭獎馬標」。他們當年與另外5名家人同居於約300平方呎的單位，月租逾100港元，而她當時月入僅約百元，租金負擔甚為沉重。

曾遇劫案 自組互委會巡樓

她又稱，當年真善美村內的走廊並無電燈，一到晚上便「烏燈黑火」，需要自備電筒歸家。而當時區內治安不佳，李先生更曾被賊人搶劫，損失約千元薪金及手錶。有見及此，一眾街坊組成互助委員會，由李先生擔任主席，眾人於晚上輪流巡樓。她笑稱當年街坊間的感情相當好，甚至大時大節亦會聚首一堂。

有份製作紀念冊予二人的房協義工隊成員鄭憶詩稱，數個月來與李生李太見面約10次，每次均會借相片追問二人的小故事。甚至是香港的歷史，從中了解到過去的艱辛日子，學會珍惜現用所擁有的一切。於理大就讀老年學系的三年級生胡伊晶於2019年獲房協助學金資助，她稱現今年輕人很少放下手機與人接觸，透過今次活動學懂珍惜與家人相處的時間，更因此訂購機票到雲南探望外婆。

房協於 2019年7月成立「房協獎學金同學會」，會員人數約為70人。同學會成立至今曾舉辦多項活動，包括學習體驗及社會府務等，希望協助年輕人拓闊視野。「人生紀念冊」活動從11月初展開，由4名同學會會員及11名房協義工隊成員參與，為8名長者製成人生紀念冊。