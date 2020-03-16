【新冠肺炎】英國留學生兩改機票搶閘返港　機票搶貴兩倍

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全球大流行。港府早前宣布由歐洲神根地區26國抵港人士，明日凌晨起需要住所檢疫14日，由周四（19日）起從英、美抵港人士亦需一樣安排。 現時有不少學生在歐義留學，相關措施引發返港潮，機票價格一路飆升。記者今日在機場仍見到不少港人搶閘回來。有的選擇「捱貴價機票」，有的則轉機他國再轉機返來。 在英國讀高中的港生林小姐表示，父母擔心英國疫情，兩度改機票才讓她成功在今日趕回香港。她說父母幫忙訂票，所以不知道具體的價錢，「大概貴兩倍左右。」

在機場，有返港市民穿上防護衣，回港避疫。（余俊亮攝）

提前在強制檢疫實施趕回港

17歲的林小姐在英國讀高中，雖然居住的地方疫情不嚴重，但英國整體確診人數一路上升，父母還是要她早些回來香港，「香港始終安全啲。」。她說在英國，亞洲學生較多佩戴口罩，但歐美人則有些不以為然。她說父母早前為她預定了上周五的機票，但因來不及執行李所以取消。其後父母再幫她預定周四的機票返港，但得知回來需要強制檢疫後再度改期，今天終於成功回港。

林小姐說機票是父母預定，機票2萬多港元，「聽講貴咗兩倍。」她指不少亞洲學生都在忙着「撲飛返來」。她她可以提早回來覺得幸運，會在家自我隔離14日再出門，「都帶了好多課本返來，要網上交功課。」

林小姐對可以提早回來覺得幸運，會在家自我隔離14日再出門。（余俊亮攝）

黃先生是成功搶閘回港的居英港人，不過他表示因為很多航班取消，最終選擇從芬蘭轉機回港。（余俊亮攝）

辭職避疫 倫敦飛芬蘭轉機回港

黃先生亦是成功搶閘回港的居英港人，不過他表示因為很多航班取消，最終選擇從芬蘭轉機回港。他在倫敦從事採購工作，早前已經有意回港發展，英國當地的疫情令他提前在上周做出了辭職決定。他說買了機票之後才知道有強制檢疫的措施，可以趕在之前回來覺得幸運。他說暫時不會回家，擔心感染家人，選擇在酒店住上14日再回家，「回到香港有家的感覺。」

高先生是轉機芬蘭回港的港人學生，他說英國當地人沒有戴口罩的習慣。（余俊亮攝）

返港學生：在英戴口罩會惹來異樣目光

高先生也是轉機芬蘭回港的港人學生，他說英國當地人沒有戴口罩的習慣，亞洲學生戴口罩有時會惹來異樣的目光。早前他就已經訂回港機票，今天可以趕在對神根地區26國抵港人士強制檢疫的措施實施前回來感到幸運，他說會在家自我隔離。

徐女士則是從瑞典轉機芬蘭回港的港人，她除了口罩之外，還戴上了防護手套。她表示自己本身移民去歐洲，在當地已經住了三個半月，但是考慮到疫情還是返來香港。她指歐洲人沒有戴口罩的習慣，「有國家，見到你戴口罩要罰錢。」

除了香港學生之外，今日也有許多內地留學生搭飛機經香港回內地。有人都穿上全套的保護衣，戴上口罩和防護眼鏡。