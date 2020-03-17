茶果嶺村民提換地擬建臨海私樓　騰出空地料發展逾5000伙公營房屋

特首林鄭月娥於去年《施政報告》提出發展市區三條寮屋村：茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村。 茶果嶺村鄉民聯誼會及持有部分村內私人土地的公司，日前向城規會申請改劃，並提出換地建議，將部分私人土地交還政府發展公營房屋，以換取臨海地段興建私人住宅。 申請人料項目將有5棟公營房屋，涉及約5319伙單位；臨海地皮則會興建2棟私樓，料提供324個單位。《香港01》正就事件向發展局查詢。

茶果嶺村民及公司向政府提出換地建臨海私人住宅。（資料圖片／梁煥敏攝）

申請人向城規會申請，將茶果嶺村內逾49萬平方呎的土地擬建綜合住宅發展、附設的零售及政府、機構或社區社施，及保育歷史建築。

申請人指於茶果嶺村有34個私人地段，當中約22個為申請人所持有，佔地約共1.8萬平方呎。申請人建議向政府交還部分私人土地，及預留一幅私人發展地皮予其他私地業主作換地用途，以換取一幅臨海的土地作發展私營房屋。該幅土地現為茶果嶺鄉公所；而申請人部分持有的土地則於村內位置，鄰近茶果嶺大街。

發展計劃包括7棟住用大樓，T6及T7為私樓，其餘5棟為公營房屋，提供逾5000伙公營房屋單位。（城規會文件）

發展計劃逾九成為公營房屋

申請人擬議的發展項目包括7棟住用大樓，當中有5棟公營房屋，樓高32層至40層，料可提供5319伙單位；另外有2棟樓高27層的私樓住宅，料共可提供324個單位。申請人又提議預留1棟公營房屋作安置茶果嶺村村民。

申請人指，換地建議可加快茶果嶺村的重建進度，料可將政府發展公營房屋的計劃推前約兩年；而他們當年購入地皮時，有關地段已劃作住宅用途。此外，發展計劃亦包括保育四個村內的歷史建築。

+ 6 + 5 + 4

根據城規會文件，申請人為茶果嶺村鄉民聯誼會及萬彩國際有限公司。根據土地註冊處資料，部分涉及申請的私人土地由萬彩國際有限公司、羅氏及邱氏等人持有；茶果嶺村居民主要為鄧、羅、曾、黃、邱五大氏族。

茶果嶺、牛池灣和竹園3個巿區寮屋區的技術研究由發展局統籌，以興建6,300個公營房屋單位。早前有消息指以茶果嶺村最快展開，料年底完成研究，涉及3,000多個單位。