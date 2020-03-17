議員促政府一年一檢最低工資　政府：收集資料評估影響需時近2年

立法會人力事務委員會今日舉行會議，討論最低工資議題。會議上，多名議員提出政府應每年檢討最低工資水平。勞工及福利局表示，調整最低工資需要時間收集數據和執行，同時需要評估調整對勞工市場的影響，因此完成調整最低工資需時1年半至兩年。 會上亦有多名議員提出將新冠肺炎納入到《僱員補償條例》的附表中，列為可補償職業病之一。勞工處表示，將參考國際勞工組織的準則、流行病學的數據等資料，跟進將新冠肺炎納入職業病的事宜。

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每年檢討最低工資有難度

去年5月1日開始，最低工資修訂為37.5元。會議上，多名議員提出政府應每年檢討最低工資水平，以保障基層工人收入水平能追上通脹。而按現時《最低工資條例》訂明，法定最低工資水平應每兩年至少檢討一次。勞工及福利局副局長徐英偉表示，每次調整最低工資，均需要時間收集數據和執行，同時需要評估調整對勞工市場的影響，因此完成調整最低工資需時1年半至兩年。

勞工處：將參考國際準則 流行病學數據考慮將新冠肺炎納入職業病

新冠肺炎持續，會上多名議員亦提出將新冠肺炎納入到《僱員補償條例》的附表中，列為可補償職業病之一，以保障僱員安全。

勞工處助理處長（僱員權益）李志聰表示，勞工處將參考國際勞工組織的準則、流行病學的數據等資料跟進將新冠肺炎納入職業病的事宜。而李表示，按現行《僱員補償條例》第36條，只要符合條例所指在工作期間因工遭遇意外以致身體受損，仍可向僱主追討。

至於僱員若因染上新冠肺炎，或需要接受檢疫而缺勤的安排，勞工處早前亦發出指引，提醒僱主需根據根據《僱傭條例》及有關僱傭合約給予僱員病假，並向合資格僱員提供疾病津貼。

而人力事務委員會主席何啟明表示，會在下次的例行會議中，處理有關肺炎疫情對勞工的影響，以及將肺炎納入職業病的事宜。

以現行制度支援失業人士較快

而政府今日公布，最新失業率達3.7%，會上有多名議員關注有僱員被放無薪假，要求政府為他們提供支援。徐英偉表示，政府早前已在抗疫基金及財政預算案中提出多項支援措施，而只有通過現有制度，例如在職家庭津貼，才能簡化發放資助的程序。