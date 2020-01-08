【逃犯條例】楊潤雄：言論自由必須合法　懲處教師是為學生福祉

反修例示威衝突持續，不少示威者是學生，也有教師被捕。教育局局長楊潤雄早前致函學校，要求嚴肅跟進投訴教師個案，嚴重或考慮取消其註冊資格。 民主黨黃碧雲今日（8日）在立法會就與教師專業操守有關的投訴，向教育局提出質詢，質疑局方或侵犯的言論及發表自由。教育局楊潤雄回應指，一個專業的教師應該有高的道德水準，教師的行為是反映其價值觀，而正規的教育機構有必要監管。他又重申言論自由也必須要合法，教育局現時所做的行為是維持學生的利益及教師的專業操守。

楊潤雄透露，大部份投訴涉及不當仇恨言論或挑釁行為。（資料圖片 / 余俊亮攝）

民主黨黃碧雲在立法會，要求教育局解釋對教師的言論作出追究的做法，是否侵犯教師在《基本法》和《香港人權法案條例》下享有的言論自由及發表自由。同時，局方以什麼理據要求學校審視未被起訴的被捕教職員，質疑做法剝奪教師在處分機制中獲公平對待的權利。

另外，黃碧雲也要求局方解釋如何介定「仇恨言論」、「挑釁行為」及「不恰當教材」，行為是否涉政治打壓。

教育局局長楊潤雄回應指，一個專業的教師應該有高的道德水準，在《教育條例》及《香港教育專業守則》下也監管教師的操守，不能夠做出專業失當的行為。同時，學校作為正規機構是有必要對教師的行為作出監管，以及作出適當的紀律處分。



學校要對教師的行為作出監管

教育局就反修例示威的投訴個案，大部分是涉及教育在社交媒體發表仇恨、使用粗言穢語，以及作出挑釁行為等。楊潤雄認為，涉案的教師的行為是反映其價值觀，重申《香港教育專業守則》不止適用於學校內，「大家所享的言論自由必須是合法及合理地行使，教師不能夠發表不符合公眾期望的言論。」

楊潤雄強調，當教師涉及嚴重不當行為時，包括暴動、傷人、性罪行等，學校是可以將其停職，「學校必須要以學生的福祉為首。」

至於不恰當教材方面，楊潤雄稱「社會自然有底線」作回應，教師需要以持平資料作教材，不應該以偏慨全來散播政治，「教育局所做的行為都是維持學生的利益及教師的專業操守。」