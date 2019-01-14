【坪石邨斬妻案】疑戴綠帽　醋夫酒後鐵鎚鎅刀襲雙程證妻

牛池灣今晨（14日）發生倫常血案。坪石邨紅石樓一對35歲姓郭及29歲姓區夫婦爆發罵戰，姓郭丈夫持鎅刀及鐵鎚襲擊妻子。妻子身受重傷浴血，之後丈夫以鎅刀自殘鎅傷頸部，更一度企圖跳樓尋死。據了解，男事主為地盤工人，女事主則持雙程證來港，一家三口於上址居住數年。丈夫懷疑妻子不忠有第三者而引發爭執，繼而釀成血案。

丈夫情緒失控，拿鐵鎚襲擊妻子頭部，再用鎅刀鎅傷其頸（潘安奇攝）

據了解，事發時丈夫滿身酒氣，疑因酒後舊事重提，指責妻子與人有染，兩人因此爭執。其後丈夫情緒失控，拿鐵鎚襲擊妻子頭部，再用鎅刀鎅傷其頸，再將浴血妻子拖出走廊。其間夫婦年約5歲的兒子亦在屋內，被嚇至不斷大叫：「無媽咪喇！」

丈夫傷害妻子後企圖跳樓尋死，簷篷上遺下血跡。（陳蕾蕾攝） 一度企圖跳樓尋死 街坊上前及時制止 「血戰」一直由屋內延伸至大廈走廊，其間妻子不斷叫「救命」及掙扎，丈夫突然用鎅刀自殘鎅傷頸部，之後企圖跳樓尋死。一名姓伍的38歲男街坊聞呼救聲，慌忙與另外兩名街坊上前制止，混亂間其手指同被刀傷。警方趕抵立即將男事主制服及拘捕。

+ 2

激烈的爭執，引來不少街坊探頭到走廊查看。（王譯揚攝） 街坊指女事主「嗌曬救命」 激烈的爭執，引來不少街坊探頭到走廊查看。同層一名街坊表示，事發時很嘈吵，因此到屋外查看，聽到女事主「嗌曬救命」，而男事主則失去控制，非常激動。由於他於較遠距離看，以為男事主只是緊握拳頭，未有上前理會。他指後來才知道男事主拿著刀，不然會出去制止。他又指平日無聼到兩人吵架。居於事發單位旁的鄭太則稱，昨晚聽到很嘈，但沒有為意，事後對事件感到很驚訝。她指平日有跟夫婦打招呼及談天，大家是老街坊，又稱平日無聽到兩公婆吵架，對於事情感到太突然。