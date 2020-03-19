【鑽石公主號】入境處職員難忘赴日送藥、探望確診者︰畀一個安心

滯留於日本橫濱的鑽石公主號郵輪，全船乘客被強制留船上隔離，不少乘客在密封空間下「中招」，港府派出三架包機接回返港。 有3名參與撤離行動的入境處人員均表示，出發前曾顧慮家人而有些少猶豫，但為了送藥予滯留船上的港人，認為「總要人做。」半日內即上機趕赴日本。有入境處人員曾探訪在日本留醫的確診港人，其中有一名本身有長期病患的女士，須入住深切治療部，雖然無法見面但仍爭取到透過電話對話，「畀佢一個安心來得更加重要。」亦能代病人向其同行父母交代病情，最後一家三口都安全回到香港。 本周二（17日）仍有11名港人在日本醫院接受治療，入境處處長曾國衞表示，有委派入境處人員，與3名衞生署醫生留守當地提供協助。

入境處處長曾國衞。（羅君豪攝）

曾國衞表示，日本撤離行動完成後，仍有70名港人確診者在醫院留醫，另有31名在陸上隔離港人分佈不同地方，故處方派了23名人員赴日照顧，衞生署亦派出3名醫生隨行至今。而截至本周二（17日）仍有11名港人在日本醫院接受治療，其中1位危重患者於周一（16日）已出院，最後一位隔離港人亦完成檢疫。據資料，本月初一名確診香港男乘客在日本離世，早前有另一名持英國護照的香港居民確診離世，由英國政府提供協助。

爭取與留醫港人通話︰給一個安心

負責運送物資包括藥物的高級入境事務主任蔡宇飛表示，當時周末收到指令，曾顧慮家人而有些少猶豫，但認為「總要人做。」半日內即上機趕赴日本。總入境事務助理員梁蓮碧指，港人在不同醫院留醫，探望時亦因私隱問題，需經中國大使館協調才成行，部份醫院有電訊設備，隨行的衞生署醫生亦可與主診醫生了解港人情況，指治療方案及環境與香港差不多，主要是言語溝通上有困難，後來獲大使館安排翻譯協助。

她曾接觸有個案希望獲得中藥輔助治療，於是聯絡其在港家人，並代為運送到日本。另外有一個本身有長期病患的確診女士，曾入深切治療部，無法探視但仍爭取透過電話對話，「畀佢一個安心來得更加重要。」並代為向其同行父母交代病情，最後一家三口都安全回到香港。

首次參與海外救援行動的入境事務主任曹文懿分享，事先清楚風險，並接受了衞生署的防護指導。她最難忘是細微安排可以幫助到整個行動順利運作，指為郵輪乘客製作辨認名牌時，背面是用名字，而正面是寫他們入住船艙的房號，既可保障私隱，亦方便到上機安排以至抵港後入住駿洋邨。曾國衞表示感謝人員願冒風險參與行動，強調是自願參與，完全理解顧慮家人，他決定親自帶隊目的之一亦是為安穩士氣。曹文懿之後亦有參與武漢包機行動。

▼鑽石公主號港人回港情況▼

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收三姊弟父親來信

第三班包機中有三姊弟被指是緊密接觸者，他們同房父母均確診，但曾國衞收到他們父親的信，指出三姊弟早獲安排住其他艙房，已經過14日隔離，最後曾國衞向日本確認後，獲准帶離三人。他指，雖然最後三姊弟回港後有人確診，但相信他們父母都會較安心在香港接受治療不會有溝通問題。

對於有部份港人無乘搭包機，曾國衞指，初時有三分一名港人仍未作決定，原因包括可能擔心交叉感染等，但認為自行乘坐其他航班可能會為同機者帶來影響，包機的衞生防護措施更周到，而當局需盡早確定人數，以便當地安檢安排等，有盡量說服，惟最終決定如何是自由。