【新冠肺炎】新舊手帶對比　手機App追蹤靠環境訊號定位檢疫人士

周四（19日）零時零分起，所有從台灣及澳門以外地區抵港人士，不分國籍均需要接受14日的強制檢疫，同時會獲發一條電子手環，可配合手機應用程式使用，監察家居檢疫者有否「離家出走」。 政府引用的新手環及手機應用程式，內置新型地理圍欄技術，由香港科技大學研究團隊研發，收集家居環境訊號，例如Wi-Fi、藍牙、流動通訊網絡等，一旦家居檢疫者身處地方的訊號出現異常，則可能已離開特定位置。 與上月初政府公布的「居安抗疫」手環相比，當局需提供一部必須連接電掣的手機，把手環與手機透過「BLE」（藍牙低功耗）技術相連，新程式可更節省資源及以便捷方式監控家庭檢疫。

所有接受強制檢疫的人士會獲發一條電子手帶，配合手機應用程式使用。（資料圖片 / 余俊亮攝）

領導研究團隊是科大計算機科學及工程學系兼創業中心主任陳雙幸，開發了一種自動化地理圍欄技術「Signature Home」，把技術特許使用權授予初創公司「隨賞科技」，並開發一個新手機應用程式「居安抗疫」，上周六（14日）正式讓公眾使用。

團隊僅用兩周開發程式

陳雙幸接受《香港01》訪問時表示，有關技術在多年前已開始研發，當中「室內融合定位技術」早已應用在商場定位手機程式，為客人導航前往目標商舖，近月因應疫情，在上月底與政府商討，其後改良技術、開發軟件、設計程式及試驗，前後僅花上兩個星期時間。

當家居檢疫者回家後啟動手機應用程式，地理圍欄技術「Signature Home」會開始收集環境訊號，如Wi-Fi、藍牙、流動通訊網絡等，成為該位置的「簽署認證」，若當局收集到的訊號與這些「簽署認證」的訊號不同，即表示該受檢疫人士很可能已離開該特定位置。

陳：一開機就「走唔甩」

陳雙幸說，基本上一開機就 「走唔甩」，大概一日已完全掌握家居存在訊號，檢疫者離開手機5至10米也沒有問題，形容「家居中都係幾自由」，稍遠離數分鐘，手機也不會立即震動，避免造成「擾民」，但確實設定由政府決定。

政府上月初推出「居安抗疫」手環，由政府提供一部必須連接電掣的手機，而手環就與手機透過「BLE」(藍牙低功耗，Bluetooth Low Energy）技術相連。（資料圖片 / 李澤彤攝）

政府免卻提供手機

政府上月初已推出「居安抗疫」手環，由政府提供一部必須連接電掣的手機，而手環就與手機透過「BLE」(藍牙低功耗，Bluetooth Low Energy）技術相連，如果手環與手機相距二、三十米外，就會發出警報予衞生署及警方；如果有人把手機從電掣拔除，或剪斷手環，也會立時發出警報。陳雙幸認為，好處是一戴上手可立即使用，不用額外下載程式，但完成檢疫後要把所有裝置歸還。

新措施則可應用在任何智能電話，配合政府派發的一次性電子手帶，使用者掃瞄手帶上的QR CODE，以啟動「居安抗疫」程式，電話會偵測附近大氣電波、Wi-Fi、藍牙及GPS等訊號強度，為檢疫者所在地定位，一旦手機接收到的信號強度有變，可知手機有移動，從而得知受檢疫人士是否離開居所。

完成檢疫可剪手帶刪應用程式

此外，程式會隨機要求使用者一分鐘內拍攝手帶上的QR CODE，以測試手帶及手機是否在一起，否則手機會不停震動，直至有拍攝為止。完成檢疫後只需剪斷手帶棄掉，及可刪除有關手機應用程式。

但是，陳雙幸指出，若部分長者沒有智能電話或不懂下載及使用應用程式，或者沒有數據流量及家居沒有Wi-Fi，則仍需要用到舊配套。

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