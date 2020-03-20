【新冠肺炎】29歲男患者報稱住處　為李居明所創「弘法山大師堂」

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診個案已破200宗。第199宗個案是一名29歲男子，他報稱住在九龍塘金巴倫道26號，翻查資料發現，該地址是「弘法山大師堂」，亦即著名堪輿學家李居明創立的佛教教育中心及佛堂。 李居明的助手以訊息回覆指，剛剛才收到消息，指有確診者報住地址為大師堂，但他説上址理應無人居住，佛堂亦無此年紀職員，亦非其李居明家人，正了解詳細情況。

該名29歲男子在3月16日開始發燒及咳嗽，現時在伊利沙伯醫院留醫，情況穩定。他在3月6日至9日曾到新加坡，亦曾到訪蘭桂坊健身中心「Pure Fitness」。

該名29歲男子報稱住在九龍塘金巴倫道26號，該地址是「弘法山大師堂」，亦即著名堪輿學家李居明創立的佛教教育中心及佛堂。根據其網頁的「年度法會表」介紹，寺務包括在3月舉辦「結緣灌頂大典」，而3月亦是弘法山大師堂五階弟子正式開學的日子。

網頁指，「修明學會」為修明密教育機構，全面提供密法之傳授和培育，學會採用五階授課的方式，將整個修持分成五個階段去學習和運用，五階課程均由李居明怡然金剛親自教授。而該佛院亦設長生祿位，會員及善信可以將過世親人的蓮位供奉於佛院內。

九龍塘金巴倫道26 號是李居明所創的「弘法山大師堂」。 （弘法山大師堂網頁圖片）

根據網頁的法會活動日誌，該佛院在新年期間仍在每天早上9時至晚上6時對外開放，但由2月7日起，就再無活動，亦無標示開放或關閉。

網頁指，弘法山大師堂位於九龍塘金巴倫道24-26號，是「李居明怡然金剛阿闍黎」永久傳法地，由李居明在2001年創立。

李居明的助手以訊息回覆指，剛剛才收到消息，指有確診者報住地址為大師堂，但他説上址理應無人居住，佛堂亦無此年紀職員，亦非李居明的家人，不知為何會有這個情況發生，正了解情況。

記者查冊發現，金巴倫道26號的業主是「業麗有限公司」，該公司的董事是范秀娟。而金巴倫道24號由金域銀城有限公司持有，董事為李康華（即李居明）。而金巴倫道24、26號的持有公司，均由同一間秘書公司提交公司註冊。

另外，第195宗個案的29歲男子住在九龍塘施他佛道25 號行德園，該地址與九龍塘金巴倫道26 號步行距離只有2分鐘，他與第199宗確診個，都曾到蘭桂坊「Pure Fitness」做健身運動，未知二人是否認識，也不知二人到訪日期會否相同。

由於第199宗個案只曾到過新加坡，當地並非大量確診個案爆發地方，衞生署指會追查是否與健身室有關。