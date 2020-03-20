【新冠肺炎】回港人士大減　留學生：航班全程避去廁所

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）疫情於全球擴散，港府日前宣布由本月19日起，從外地回港人士須接受強制檢疫。近日大批留學生或外遊人士返港，機場昨日（19日）亦人滿為患。然而今日（20日）機場卻截然不同，抵港大堂及離港大堂中旅客寥寥可數。 有返港留學生指，因只得兩至三班機抵港，等候入境及登記領取手帶僅只等待五至十分鐘，回港航機僅半滿。亦有留學生做足防護措施，於航機上全程避去廁所，而為防疫，家人將會搬到酒店暫住。

趙先生指登記檢疫人數不多，新加坡到港的航班亦只坐滿一半座位。（黃金棋攝）

今日於香港國際機場中，抵港的航班屈指可數。中午12時許由新加坡抵港的航班中，目測僅得數十人，當中大部分估計為學生。其後近下午2時由倫敦返港的航班才見到較多人，有倫敦航班乘客指，航班上坐滿人，但抵港後登記檢疫則只等候約五分鐘。

於倫敦留學的趙先生指，今日入境人流甚少，等候登記檢疫亦不見排長龍；而從英國到新加坡的航班坐滿乘客，但從新加坡到港的航班只滿坐一半座位。趙又指，於倫敦十分擔心疫情，形容當地「一日升300至400宗確診，出街淨係亞裔人士先戴口罩，好多人當今次係普通感冒，嗰邊危險啲」。

返港生：無論有無強制隔離 都會留喺屋企

因應當地疫情，趙先生決定返港。他坦言原本希望避過強制檢疫，但未能購得機票。他認為「返到嚟就算」，而且即使早於強制檢疫實施日期回港，亦有責任自行隔離，「無論有無強制隔離都會留喺屋企」。他又指，有穿上防水風褸及口罩，機上全程亦有戴上泳鏡，作防護措施。

王先生表示，因家人擔心英國政府的抗疫措施，故要求他回港。（黃金棋攝）

留學生憂9月仍未能返英讀書

同樣於英國留學的王先生表示，因家人擔心英國政府的抗疫措施，故要求他回港。因不少酒店拒絕接待強制檢疫人士，故檢疫期間王先生家人會到酒店居住，他則留在家中。王坦言若不幸染病，擔心感染家人，「自己有嘢都唔想連累到屋企人」。

對於強制檢疫，王表示十分樂意接受，並稱「自己都唔想傳播病毒」。機上防護措施方面，他由英國到新加坡，以及新加坡到香港航班亦沒有去洗手間，選擇「全程瞓覺」，亦有戴口罩及以濕紙巾抹乾淨座椅等。另外，他指英國的學校取消考試及教學，改為網上教學，暫時已預訂九月返回英國機票，惟稱「不過疫情咁，到時返唔返到去都好難講」。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

不少留學生擔心疫情，惟亦有留學生認為疫情沒有想像中嚴峻。16歲的Miya於英國就讀寄宿學校，她指因學校關閉，而英國親戚年老須進行隔離，故返回香港與家人同住。她坦言不太擔心英國疫情，因流感及其他疾病亦同樣會致命，只要有基本衞生就可，加上自己年輕，而疫情主要影響較年老人士。

Miya又指，惟一擔心英國會封關，不知何時才可返回英國。她稱原本想避開強制檢疫，但原本昨日前抵港的航班被取消，故延遲抵港要接受檢疫。