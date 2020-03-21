【新冠肺炎】許樹昌：若一定比例外地到港者確診　應考慮暫時封關

隨着越來越多人從外地回港，特別是由現時疫情較嚴重的歐、美地區返港人士，截至昨日（20日）下午4時，本港單日新增48宗確診個案，當中36人曾外遊或由外地返港，其餘人士為機場的士司機、國泰空姐及菲傭等大部份與返港人士有關。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌出席一電台節目時表示，歐洲已成新型冠狀病毒溫床，近日本港不少確診個案，都與歐洲回港人士有關，情況令人擔心，認為政府能夠盡快為相關人士抽取呼吸道樣本，盡快找出帶病毒人士，過往一個多月圍堵政策才有效，免得病毒帶入社區，又呼籲外地返港人士要遵守隔離規則，才可減低風險。

許樹昌表示，於未來兩三星期會有較多外地港人返港，確診人數必有所上升，但由於現時港府未有拒絕外地人士來港，主要隔離措施處理。（資料圖片）

許樹昌表示，於未來兩三星期會有較多外地港人返港，確診人數必有所上升，但由於現時港府未有拒絕外地人士來港，主要隔離措施處理，如果未來數日有一定比例的從外地到港人士，被驗出對病毒呈陽性，就要考慮暫時封關。

此外，駿洋邨將推出400個單位，但仍擔心人數太多，房間數量不足，許樹昌認為政府應考慮提供政府場地，為歐洲回港人士隔離檢疫，又認為可使用有房間有獨立廁所及獨立空調的酒店，作為檢疫中心，此外，許樹昌提醒，到酒吧及食肆都是高危活動，染病風險與打邊爐及燒烤無分別，強調疫情已到大流行的程度，要全民一同參與防疫，呼籲外國回港人士，不要到蘭桂坊飲酒，短期減少應酬。

他又提到，由於外地返港人士上升，預計未來一兩星期確診人士必有所增，4月20日完全復課的確不理想，認為大學生、中學生可先行開學，年幼的小學等風險高，要再評估風險再作考慮。許樹昌又認為，如果無社區爆發的話，未必需要公務員及私人企業員工在家工作。



許樹昌認為，香港疫情的發展會否趨向穩定，就要視乎是否守得好，他指現時為止本港的圍堵政策仍然成功，現時於本港確診的個案，大部份從外地返港或相關人士，認為疫情未到社區爆發的程度，但近日不少人從外地返港，確診個案短期內一定會急升，如果沒有出現未知感染源頭的本地個案，就不用太擔心，呼籲近日從歐洲到港人士，即使不用強制檢疫，亦應自律在家居隔離，否則發病時會感染很多人，他又預計，全球疫情起碼要多4至6個月才會趨向穩定。



此外，他認為現時港府於亞洲博覽館及北大嶼山醫院設檢測中心，為有病徵的到港旅客做測試，為「好穩陣」的做法，昨日50名接受檢測旅客中，完成檢測的20人當中有4人檢測初步呈陽性，比例為20%。若然讓有關人士直接回家隔離，病毒隨時散入社區。