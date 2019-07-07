【IB放榜】英基誕20位狀元破歷年紀錄　當中7人決定留港讀醫

應屆國際文憑（IB）試早前公布結果，香港狀元有34人，比去年減少4人。而英基學校今年有20位學生考獲45分，屬歷年最多，當中7人決定留港讀醫。 有學生希望改善本港醫療服務及安老問題，讓基層市民亦能獲得平等對待。對於近日因反對修訂《逃犯條例》引發的「醫警矛盾」，有女狀元認為，醫生職責是盡力醫好病人，無分你我和政治立場，「醫生會對病人私隱保密，若警方要資料，醫護人員須向病人確定是否可以提供。」

英基學校今年有20位學生考獲45分，當中11位男狀元、9名女狀元。（洪嘉徽攝）

英基今年有933位學生獲得IB文憑分數24分或以上，平均分為35.6分，以5.8分高於去年全球平均29.8分。此外，有59.7%學生考獲35分或以上，比全球高出33.5%。

該校共有20位學生考獲45分滿分，其中英基沙田學院囊括9名IB狀元，為各分校之冠。另有17位學生獲得44分、成為榜眼。

英基學校協會今年出產20名IB狀元，創新紀錄，佔全球狀元返一成。（資料圖片）

「女狀元」獲醫生助改善生活習慣解決肥胖問題遂從醫

本地狀元向來多選擇修讀醫科。今年20位狀元中，就有7位選擇留港讀醫，1人到海外修讀獸醫。就讀英基英皇佐治五世學校的「女狀元」楊采盈，目前心儀報讀港大醫學院。她指，約12歲時受困肥胖問題，幸得家庭醫生貼心建議改善生活習慣，「因為見到他真的對我很關懷，我才決定改變，才有現在的我，活得更加健康、更加開心，所以我也想學習家庭醫生，未來對病人有所貢獻。」

她又說，曾有教授說過：「 A good doctor cures his patient, but a great doctor cares for his patients.」(一個好醫生除了治療好病人，更要懂得關懷病人。」亦成為她行醫的座右銘。

冀醫生數目增加 有助舒緩人手壓力

本港公營醫療壓力爆煲，采盈透露，曾參加醫院舉辦的「影子計劃」（doctor shadowing），跟隨一位醫生在門診工作，發現每位病人看診時間僅5分鐘，「人手不足真的是社會上一個很大問題，而兩間醫學院亦有增加學位，希望可以舒緩情況。」她亦指，由於公立醫院設備較多，日後望能在公院工作，學習處理眾多病人並保持關懷之心。

就讀英基英皇佐治五世學校的楊采盈，在國際預科文憑考試中獲得45分，成為狀元。（洪嘉徽攝）

傷者踏足醫院不應分立場

對於近期因應修訂《逃犯條例》引發的連串「醫警矛盾」，采盈認為，當傷者踏足醫院，就成為病人，「病人是無非你我，不論是高層或低層，都是要接受治療。不論（病人）立場是什麼，醫生根本不需要理會，因為（醫生）只需做好一件事，就是醫好他們。」

而外界質疑醫管局涉向警方洩露病人私隱，導致有傷者求診期間被捕。采盈表示，醫生會對病人私隱作保密，未經病人同意是不可以洩露私隱：「所以我覺得警方要資料，則需要醫護人員向病人確定是否可以提供。」

英基學校今年有20位學生考獲45分，成為IB狀元。其中7人決定留港讀醫，1人到海外修讀獸醫。（洪嘉徽攝）

歷家人患病 冀成醫貢獻社會

同樣志願讀醫的英基西島中學的簡嘉琳，則曾經歷家人患病，深明治療過程難受；及受電影《數造傳奇》（The Man Who Knew Infinity）影響，數學奇才的主角患上肺結核而英年早逝，「社會上有好多人可以做出更多貢獻，卻患上疾病而未能做到，我希望盡微小力量，幫病人減低痛楚，令他們生命可以更有意義。」她又指，對耳鼻喉科較有興趣，日後想在該方面作更多研究。

IB狀元、英基西島中學的簡嘉琳選擇留港讀醫。（洪嘉徽攝）

冀成教育心理學家 助自閉症兒童

另一位女狀元、就讀英基啟新書院的袁詩明，將赴加拿大多倫多大學修讀心理學，期望日後成為教育心理學家，幫助自閉症兒童。她表示，因有家人從事應用行為分析，常常與她分享處理自閉症個案的經歷。而她早前參與近一年的義工活動，與自閉症兒童相處期間，發現他們對陌生人較敏感，「有身體觸碰或聽到聲音，會感到不舒服，用手遮耳朵拒絕交流。需要耐性和長時間建立關係，如玩遊戲等。」

該校的IB狀元中，有3位取得雙語文憑，即同時應付母語程度的中、英文考試。詩明是其中之一。她坦言，未想過可考獲滿分，心情「非常開心」。而為了平衡學業和義工活動，她平時要犧牲休息時間，及學會分配時間。