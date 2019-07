【IB放榜】英基誕20位狀元破歷年紀錄　當中7人決定留港讀醫

應屆國際文憑(IB)試早前公布結果,香港狀元有34人,比去年減少4人。而英基學校今年有20位學生考獲45分,屬歷年最多,當中7人決定留港讀醫。 有學生希望改善本港醫療服務及安老問題,讓基層市民亦能獲得平等對待。對於近日因反對修訂《逃犯條例》引發的「醫警矛盾」,有女狀元認為,醫生職責是盡力醫好病人,無分你我和政治立場,「醫生會對病人私隱保密,若警方要資料,醫護人員須向病人確定是否可以提供。」

英基今年有933位學生獲得IB文憑分數24分或以上,平均分為35.6分,以5.8分高於去年全球平均29.8分。此外,有59.7%學生考獲35分或以上,比全球高出33.5%。

該校共有20位學生考獲45分滿分,其中英基沙田學院囊括9名IB狀元,為各分校之冠。另有17位學生獲得44分、成為榜眼。

「女狀元」獲醫生助改善生活習慣解決肥胖問題遂從醫

本地狀元向來多選擇修讀醫科。今年20位狀元中,就有7位選擇留港讀醫,1人到海外修讀獸醫。就讀英基英皇佐治五世學校的「女狀元」楊采盈,目前心儀報讀港大醫學院。她指,約12歲時受困肥胖問題,幸得家庭醫生貼心建議改善生活習慣,「因為見到他真的對我很關懷,我才決定改變,才有現在的我,活得更加健康、更加開心,所以我也想學習家庭醫生,未來對病人有所貢獻。」

她又說,曾有教授說過:「 A good doctor cures his patient, but a great doctor cares for his patients.」(一個好醫生除了治療好病人,更要懂得關懷病人。」亦成為她行醫的座右銘。

冀醫生數目增加 有助舒緩人手壓力

本港公營醫療壓力爆煲,采盈透露,曾參加醫院舉辦的「影子計劃」(doctor shadowing),跟隨一位醫生在門診工作,發現每位病人看診時間僅5分鐘,「人手不足真的是社會上一個很大問題,而兩間醫學院亦有增加學位,希望可以舒緩情況。」她亦指,由於公立醫院設備較多,日後望能在公院工作,學習處理眾多病人並保持關懷之心。

傷者踏足醫院不應分立場

對於近期因應修訂《逃犯條例》引發的連串「醫警矛盾」,采盈認為,當傷者踏足醫院,就成為病人,「病人是無非你我,不論是高層或低層,都是要接受治療。不論(病人)立場是什麼,醫生根本不需要理會,因為(醫生)只需做好一件事,就是醫好他們。」

而外界質疑醫管局涉向警方洩露病人私隱,導致有傷者求診期間被捕。采盈表示,醫生會對病人私隱作保密,未經病人同意是不可以洩露私隱:「所以我覺得警方要資料,則需要醫護人員向病人確定是否可以提供。」

歷家人患病 冀成醫貢獻社會

同樣志願讀醫的英基西島中學的簡嘉琳,則曾經歷家人患病,深明治療過程難受;及受電影《數造傳奇》(The Man Who Knew Infinity)影響,數學奇才的主角患上肺結核而英年早逝,「社會上有好多人可以做出更多貢獻,卻患上疾病而未能做到,我希望盡微小力量,幫病人減低痛楚,令他們生命可以更有意義。」她又指,對耳鼻喉科較有興趣,日後想在該方面作更多研究。

冀成教育心理學家 助自閉症兒童

另一位女狀元、就讀英基啟新書院的袁詩明,將赴加拿大多倫多大學修讀心理學,期望日後成為教育心理學家,幫助自閉症兒童。她表示,因有家人從事應用行為分析,常常與她分享處理自閉症個案的經歷。而她早前參與近一年的義工活動,與自閉症兒童相處期間,發現他們對陌生人較敏感,「有身體觸碰或聽到聲音,會感到不舒服,用手遮耳朵拒絕交流。需要耐性和長時間建立關係,如玩遊戲等。」

該校的IB狀元中,有3位取得雙語文憑,即同時應付母語程度的中、英文考試。詩明是其中之一。她坦言,未想過可考獲滿分,心情「非常開心」。而為了平衡學業和義工活動,她平時要犧牲休息時間,及學會分配時間。