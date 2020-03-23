【新冠肺炎】海外輸入個案增　醫學會促禁止旅客過境減風險

本港的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，至昨日（22日）累計錄得317宗確診及1宗疑似個案，昨日新增的44宗個案當中，逾六成患者均有外遊史；再加上今早(23日)有一初步確診個案，是在機場負責檢測入境人士的衛生署醫生，令人再次關注防疫工作是否足夠。 醫學會傳染病顧問委員會主席、呼吸系統科醫生梁子超形容，機場屬高風險地方，近日部份國家或地區已禁止過境旅客到訪，而香港作為客運中心，料有不少過境旅客轉為到香港轉機，將增加機上旅客及機組人員的感染風險，建議政府應盡快禁止過境客到港。梁又認為政府應同時考慮禁止非港人入境，以減少對檢疫措施帶來的壓力。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，近日的輸入個案大部份患者均有外遊，香港亦面臨留學生回流的龐大壓力，機場人流密集，風險相對較高。

鄰近地方如新加坡、台灣等已宣布禁止旅客以當地機場作過境用途，梁子超相信香港作為大型客運中心，有不少旅客會改為選擇香港機場作過境用途，惟部份旅客來自高危地區，變相增加航班上的乘客、機組人員及機場職員的感染風險。他認為政府應盡快考慮禁止過境客到港，「人哋已採取措施，（港府）應早少少做」。

梁子超續指，政府仍有空間減少不必要的人流，應同時考慮禁止非港人入境，因外籍人士抵港或增加檢疫措施及醫療系統的壓力。