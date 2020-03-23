【新冠肺炎】建造業抗疫關愛行動擴受惠對象　增7種持牌工程人員

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，建造業議會與業界早前發起「建造業抗疫關愛行動」，向受疫情影響的工友及家屬提供經濟及關愛支援。 建造業議會宣布，即日起進一步擴大受惠對象，新增至政府及公共機構認可的7個持牌註冊工程人員工種。

「建造業抗疫關愛行動」除提供經濟援助，亦會採購及發放防疫用品。（資料圖片／羅君豪攝）

建造業議會宣布由即日起，受惠對象將新增政府及公共機構認可的7個持牌註冊工程人員工種，包括機電工程署註冊電業工程人員、註冊升降機工程人員、註冊自動梯工程人員、註冊氣體裝置技工、水務署持牌水喉匠、消防處註冊第3級消防裝置承辦商（個人），及屋宇署註冊小型工程承建商（個人）－第III級別小型工程。

關愛行動對受強制隔離的工友發放每日300元的資助，援助金額上限是4200元；向確診感染新型冠狀病毒的工友發放每日500元援助，金額上限為10萬元；感染新型病毒而離世的工友的直系親屬發放一筆過的撫金10萬元。而從2月17日起，經內地抵港而接受強制檢疫的工友則不符合申請資格。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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香港機電業工會聯合會主席張永豪指，部分機電業工人或因不需要進入工地，而未有領取建造業工人註冊證，認為放寬計劃為對工友的肯定及支持。