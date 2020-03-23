富裕小輪投得往來中環紅磡、水上的士渡輪牌　今年投入服務

運輸署去年12月13日就「中環─紅磡」及「水上的士」持牌渡輪服務招標，直至今年1月24日截止期內，共有2間公司提交標書。運輸署今日（23日）公布，由富裕小輪有限公司中標。新批出的渡輪牌照為期5年，「中環─紅磡」及「水上的士」渡輪服務，分別將於今年第二季及第四季開始投入服務。至於開辦航線的確實日期與服務詳情，運輸署將適時公布。

中標「中環─紅磡」及「水上的士」渡輪牌照的富裕小輪有限公司，為珠江客運有限公司旗下公司。（資料圖片）

「中環─紅磡」港內渡輪航線提供來往紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭（西面泊位）的服務。紅磡（南）渡輪碼頭鄰近紅磡（紅鸞道）公共運輸交匯處及港鐵黃埔站，渡輪乘客日後可轉乘多條專營巴士線、專線小巴路線或港鐵往返九龍及新界各區。

「水上的士」渡輪服務的主線有五個上落點，分別設置於位於啟德的跑道公園碼頭一號或二號梯台、紅磡（南）渡輪碼頭、尖沙咀二號或五號梯台、中環八號碼頭 （西面泊位）、九號或十號碼頭，以及西九文化區南邊的登岸設施，乘客可於任何一個站點自由上落。營辦商亦會在個別站點提供短線服務，詳情待籌備工作就緒時再作公布。

富裕小輪有限公司為珠江客運有限公司旗下公司。據該公司簡介，富裕小輪持牌經營北角-觀塘（途經啟德郵輪碼頭）、屯門-東湧-沙螺灣-大澳兩條渡輪航線，並提供維港遊、租船等各類海上交通服務。

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