【新冠肺炎】消息：Now新聞台男剪接師初確診　啟動後備團隊運作

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情不斷，再有傳媒工作者染疫。消息指，Now新聞台一名男剪接師今日初步確診，現時留醫大埔那打素醫院，患者在灣仔電訊大廈工作，新聞部全層關閉消毒。新聞部將啟動後備團隊在另一樓層運作，廣播將維持正常。 另有消息指出，該剪片的女朋友是港台教育電視部員工，目前無病徵，由於屬緊密接觸者，料未來14日需檢疫不能上班。

透過加強化驗室監測計劃確診

據了解，Now新聞台一名男剪接師今日初步確診，現時留醫大埔那打素醫院。據悉該名男剪片師40歲，目前在大埔那打素醫院留醫，經衞生署加強化驗室監測計劃確診，其鼻液樣本及咽喉拭子樣本對病毒呈陽性。

消息指，雖然該名男剪接師主要在剪片房工作，但會有不少記者因工作需要而出入，故Now新聞台正評估有多少員工屬密切接觸者，並正制定應急方案。

另有消息指出，該剪片的女朋友是港台教育電視部員工，目前無病徵，由於屬緊密接觸者，料未來14日需檢疫不會上班。

Now今晚關閉三樓新聞部進行消毒清潔，新聞部啟動後備團隊在另一樓層運作，廣播將維持正常，透過不同平台繼續提供即時訊息。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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在本月中，《南華早報》旗下《Young Post》擔任自由身記者的女子確診，為第183號個案，時代廣場及黃竹坑South Island Place辦公室須即時關閉，員工在家工作。