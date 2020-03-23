【新冠肺炎】周三起禁非港人入境　五類人豁免　包括港人配偶子女

本港確診新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）個案急增，特首林鄭月娥今日（23日）宣布周三（25日）凌晨起禁止非港人入境，但有五類人可獲豁免，包括香港居民的配偶及未成年子女、履行官方職責的各地政府人員等。 政府表示，會與酒樓和餐廳業界商討如何進一步減少聚會（如婚宴或慶祝活動）舉行，預告若業界自發的行為效果不彰，會考慮透過立例規管。

周三凌晨零時起，所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港，以及從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，將不准入境。（歐嘉樂攝）

澳門居民入境後將由專車載回澳門

周三凌晨零時起，所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港，以及從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，將不准入境。至於所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，將和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。新措施暫時為期14日。

但是，有五類人將可獲豁免上述入境限制及檢疫規定，包括已向澳門特區政府登記將乘搭飛機經香港再由陸路返回澳門的澳門居民，有關人士抵達香港國際機場後會隨即乘坐澳門當局安排的專車送回澳門；需要在往返外國的航班工作的機組人員或在貨船工作的人員；履行官方職責的各地政府人員，包括領館人員；香港居民的配偶或未成年子女；以及獲特區政府認可，進行有關抗疫工作的人員。

今日仍有不少人從海外返港。（歐嘉樂攝）

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

警告或立法規管酒樓和餐廳​

此外，政府會引用《預防及控制疾病條例》（第599章）制訂法例，暫時禁止全港現時約8,600家領有酒牌的食肆、酒吧和會社，停止售賣和供應酒類飲品。

政府表示，會與酒樓和餐廳業界商討如何進一步減少聚會（如婚宴或慶祝活動）舉行，以及食肆應如何減低顧客用餐時的感染風險；若業界自發的行為效果不彰，政府會考慮透過上述將訂立的法例作出規管。