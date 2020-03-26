【港鐵加價】港鐵可加價2.55%　因封頂機制加幅帶至未來2個年度

政府統計處今日（26日）公布去年12月運輸業名義工資指數變動為3.4%。按照港鐵票價調整方程式計算，連同早前公布的去年12月通脹指數為2.9%，減去額外的0.6%扣減，得出的結果是2.55%。換言之，新一年度的港鐵票價可加價2.55%。
惟票價機制設「封頂」以照顧市民負擔能力，故去年第四季家庭住戶入息中位數變動為-2.48%，實際上今年港鐵須凍結票價，而上述的2.55%加幅，亦會帶至下一年度。
而港鐵上月20日亦宣布，因應新型冠狀病毒疫情對本港社會各界造成極大挑戰，故今年全年港鐵車費將不會有實際調整。
（資料圖片／張浩維攝）
▼屯馬線一期各車站設施▼
根據港鐵「可加可減」票價調整機制，其方程式為將去年12月份的綜合消費物價指數變動，相加去年第四季運輸業名義工資指數變動後乘以0.5，再額外扣減0.6%，便能得出港鐵票價加幅結果。
惟方程式設「封頂」機制，其票價加幅不能高於前一年第四季家庭住戶入息中位數變動幅度。根據政府統計處公布的2018年第四季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，顯示去年第4季家庭月入中位數按年跌2.48%，故即使按機制，今年票價加幅為2.55%，由於觸及封頂機制，故港鐵不能調整票價，而相關的票價加幅，將帶至下一年度處理。
港鐵下年度有1.58%票價加幅作「基本盤」
值得注意是，港鐵去年按機制其實可加價3.6%，由於同樣觸及封頂機制，有0.3%的加幅早已宣布會帶至2021至2022年度。而港鐵今日亦公布，今個年度的2.55%加幅，亦會分拆於2021/22年度加1.28%及2022/23年度加1.27%處理，即2021/22年度，港鐵至少可價1.58%（即0.3%+1.28%），2022/23年度，可加價（1.27%）。
港鐵今年調整票價調整幅度計算方程式及結果：
0.5 ｘ 去年12月份綜合消費物價指數變動 （2.9%）＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動（3.4%）— 生產力因素（0）— 額外扣減（0.6%）= 2.55%
機制設「封頂」，根據去年第四季家庭住戶入息中位數變動為-2.48%，故今年港鐵票價加幅：0%