【港鐵加價】港鐵可加價2.55%　因封頂機制加幅帶至未來2個年度

政府統計處今日（26日）公布去年12月運輸業名義工資指數變動為3.4%。按照港鐵票價調整方程式計算，連同早前公布的去年12月通脹指數為2.9%，減去額外的0.6%扣減，得出的結果是2.55%。換言之，新一年度的港鐵票價可加價2.55%。

惟票價機制設「封頂」以照顧市民負擔能力，故去年第四季家庭住戶入息中位數變動為-2.48%，實際上今年港鐵須凍結票價，而上述的2.55%加幅，亦會帶至下一年度。

而港鐵上月20日亦宣布，因應新型冠狀病毒疫情對本港社會各界造成極大挑戰，故今年全年港鐵車費將不會有實際調整。