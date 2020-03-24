【新冠肺炎】機場醫生確診　工會：與入境者零距離　促增防護設施

新型冠狀病毒疫情（又稱「武漢肺炎」）肆虐全球，由上周起，所有於抵港前14日曾到海外國家或屬地的人士均須接受強制檢疫，衞生署調配多名醫護到機場協助，昨日（24日）有一名在機場簽發檢疫令的女醫生確診。 政府醫生協會主席李慧茵形容，該名確診醫生的工作環境「係連一張枱都無，就咁企喺到，啲入境人士就從360度咁湧埋嚟，環境好擠逼」，令感染風險倍增。她建議當局應為同事提供一張桌子，或增置一塊玻璃，以隔開醫護人員和入境人士。除此之外，她透露衞生署的高層最初只讓機場醫護戴外科口罩和手套，有醫護因擔心受感染而自購面罩。

一名近日被調到機場協助防疫工作的的醫生昨日確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，有關醫生在工作期間主要簽發檢疫令，工作時有戴外科口罩、面罩及手套。當局仍在調查其感染源頭，相信對方工作時的裝備充足。另外，曾與該名醫生一起用餐的醫生同事亦出現病徵。

部分港口衞生科醫護不熟悉傳染病 衞生署安排混亂

政府醫生協會主席李慧茵說，自本港爆發疫情，衞生署對醫護人員的安排極混亂。因應人手需要的變化，醫護人員每星期會被調動到不同的工作崗位，包括負責流行病學調查、家居檢疫熱線、檢疫中心、口岸檢測等等，「永遠無一個做得好熟嘅人，可以講解工作流程，或者解釋成事件嘅大圖畫。」當中，負責港口衞生、檢疫中心和流行病學中心醫護人員通常每更工作12小時，她認為長工時會令醫護容易疲勞及受感染。

李慧茵續說，在機場負責處理入境人士的醫護人員來自「五湖四海」，包括學生健康服務、母嬰健康、物理學家，甚至牙醫，與傳染病毫不相干。但由於開工時間緊迫，她質疑衞生署沒有在事前為他們進行足夠訓練，「有同事好迷惘，話根本唔知自己做緊咩、要做啲咩。」

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衞生署最初不准機場醫護戴面罩

李慧茵指出，該名確診醫生的工作環境為她帶來極大感染風險。「係連一張枱都無，就咁企喺到，啲入境人士就從360度咁湧埋嚟，環境好擠逼。」她建議當局應為機場工作的同事提供一張桌子，而最理想的做法是增置一塊玻璃，以隔開醫護人員和入境人士。另外，她又透露機場並無設專門區域，供醫護人員更換保護衣。

她續說，當工作環境不完善，當局至少應提供充足的防護裝備。然而，她批評衞生署的高層「將防護裝備minimum（最低標準）當maximum（最高標準）」，最初不容許機場醫護戴上面罩，只讓他們戴外科口罩和手套，有醫護因擔心受感染，甚至自購面罩，後來當局才放寬標準。